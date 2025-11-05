Advertisement

لبنان

إقفال محمصة بالشمع الأحمر

Lebanon 24
05-11-2025 | 06:14
أقفلت معلومات الأمن العام في طرابلس، محمصة في ساحة الضناوي في منطقة أبي سمراء، يُديرها سوريان بطريقة غير شرعية، وقامت بختمها بالشمع الأحمر.
منطقة أبي سمرا

الشمع الأحمر

الأمن العام

أبي سمرا

سوريا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24