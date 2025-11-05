أمن الدولة تشارك في المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان 2025

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:"شاركت لأمن الدولة في المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في 2025 تحت عنوان "The Cedar Reboots"، الذي نظمته Rethinking بالشراكة مع ، وذلك بحضور خبراء دوليين وأمنيين وعسكريين، إلى جانب شخصيات رسمية وأكاديمية وشبابية.سلّط المؤتمر الضوء على التحوّل الرقمي المتسارع في العالم، وعلى أهمية الابتكار التكنولوجي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حضور لبنان في المشهد الرقمي العالمي".