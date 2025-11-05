Advertisement

لبنان

أمن الدولة تشارك في المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان 2025

Lebanon 24
05-11-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1438379-638979458948434762.png
Doc-P-1438379-638979458948434762.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

"شاركت المديرية العامة لأمن الدولة في المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان 2025 تحت عنوان "The Cedar Reboots"، الذي نظمته Rethinking lebanon بالشراكة مع جامعة القديس يوسف في بيروت، وذلك بحضور خبراء دوليين وأمنيين وعسكريين، إلى جانب شخصيات رسمية وأكاديمية وشبابية.

سلّط المؤتمر الضوء على التحوّل الرقمي المتسارع في العالم، وعلى أهمية الابتكار التكنولوجي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حضور لبنان في المشهد الرقمي العالمي".
مواضيع ذات صلة
المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان 2025.. عودة لبنان إلى الخريطة الرقمية العالمية
lebanon 24
05/11/2025 14:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اقترب موعده.. لبنان يستعدّ لاستقبال المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب
lebanon 24
05/11/2025 14:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة يشارك في مؤتمر إقليمي حول التعاون القضائي الدولي ضد الإرهاب
lebanon 24
05/11/2025 14:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتدى العقاري الثالث يرسم خريطة طريق لقطاعٍ مستدام يجمع الاستثمار والسكن
lebanon 24
05/11/2025 14:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

جامعة القديس يوسف في بيروت

جامعة القديس يوسف

المديرية العامة

القديس يوسف

قسم الإعلام

أمن الدولة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-05
07:00 | 2025-11-05
06:52 | 2025-11-05
06:50 | 2025-11-05
06:48 | 2025-11-05
06:40 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24