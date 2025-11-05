حمادة: لا تفاوض مباشر مع إسرائيل وكلفة المواجهة أقل من كلفة التسليم

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أن الآلية المعتمدة العام الماضي، والمعروفة بـ"الميكانيزم"، كانت شكلًا من أشكال التفاوض غير المباشر عبر رعاة دوليين، مؤكدًا أن القول إن الرسمي متفق بالكامل على التفاوض المباشر مع غير دقيق.وأوضح حمادة في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن الجانب لم ينفذ أي بند من التفاهم السابق، متسائلًا: "على ماذا يُبنى التفاوض إذًا؟"، مشيرًا إلى أن " " وافق على التفاهم السابق لأنه جاء بصيغة متوازنة لصالح لبنان، لكن الحديث اليوم عن صيغة تفاوضية جديدة يُعد ضربًا للتفاهم السابق.وأضاف أن الضغوط السياسية والدبلوماسية التي تُمارس على رئيس الجمهورية كبيرة، داعيًا إلى مقاربة الملف بواقعية، ومؤكدًا أن موقف "حزب الله" ثابت: لا تفاوض مباشر مع إسرائيل بأي حال من الأحوال، لأن الأخيرة "لا تفهم إلا لغة القوة". وشدد على أن "كلفة المواجهة أقل من كلفة التسليم"، معتبرًا أن إسرائيل تسعى اليوم لتحقيق سياسياً ما فشلت في تحقيقه عسكرياً.وكشف حمادة أن إسرائيل تطمح إلى إقامة منطقة عازلة على الحدود الجنوبية لضمان أمن مستوطناتها في ، معتبرًا أن مشروع تهجير الجنوبيين من أرضهم ليس جديدًا، بل جزء من مخطط إسرائيلي قديم. وقال: "لو كانت إسرائيل قادرة على تحقيق أهدافها عسكرياً، لكانت دخلت وانتزعت سلاح المقاومة بنفسها".وأكد أنه لم يُطرح على "حزب الله" أي عنوان للتفاوض المباشر، وأن التفاهم غير المباشر يبقى الأساس، لافتًا إلى أن إسرائيل عملياً خرقت القرار 1701 ولم تلتزم بتطبيقه.أما في ما يتعلق بالاعتداءات المتواصلة على الجنوب، فاعتبر حمادة أنها تحرج الدولة والجيش اللبناني أكثر مما تحرج "حزب الله".وفي الشق الإقليمي، تطرق حمادة إلى زيارة وفد المخابرات المصرية إلى بيروت، مشيرًا إلى أن الوفد حمل رسائل تتعلق بالسلاح الاستراتيجي وبعض الطروحات الإقليمية، سائلاً: "هل من مصلحة مصر أن يكون هناك انبطاح عربي أمام إسرائيل في أو لبنان أو الخليج؟"، معتبراً أن القاهرة تواجه خطراً استراتيجياً وجودياً.وأكد أن الوفد المصري لم يعقد لقاءً مباشراً مع "حزب الله"، لكنه نقل الموقف السعودي الرسمي الذي تضمن تفاعلاً إيجابياً مع خطاب الأمين العام للحزب.وختم حمادة بالتأكيد أن كل لبنان مستهدف من قبل إسرائيل وليس "حزب الله" وحده، وأن العدو يعيش هاجس عودة تكوين قوة المقاومة، متطرقًا في الوقت نفسه إلى الملف الانتخابي، حيث رأى أن القانون الانتخابي يتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا، معتبرًا أن تقديم حزب "القوات اللبنانية" تعديلات عليه يهدف عمليًا إلى تأجيل الانتخابات وإحداث فجوة داخل بيئة المقاومة.