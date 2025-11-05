نائب جبيليّ يتعرّض لهجوم

بعدما أشار النائب سيمون أبي خلال مقابلة، إلى أنّ "التيّار" لن يربح مقعداً في قضاء ، شنّ مناصرون وقياديون في " الوطنيّ الحر" هجوماً عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ على النائب الجبيليّ الحالي، الذي كان محسوباً سابقاً على"ميرنا الشالوحي".

وأكّد مناصرو "التيّار" أنّ "مرشّحهم القادم في جبيل سيفوز بالمقعد الذي يشغره أبي رميا، للتشديد على قوّة "الوطنيّ الحرّ" في الشارع المسيحيّ في هذا ".



وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسيّ إنّ "معركة "التيّار" في جبيل مصيريّة، فإذا لم يفزّ بأيّ مقعد وصحّ كلام أبي رميا، فإنّ هذا الأمر سيُؤكّد تراجع "الوطنيّ الحرّ" في الأقضيّة حيث كان له ثقلٌ كبير وتمثيل مهمّ في مجلس النواب، ولهذا السبب، بدأ بتجييش مناصريه عبر الإشارة إلى أنّ جبيل لا تزال داعمة لمسار ولتكتّله النيابيّ".