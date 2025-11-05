Advertisement

لبنان

نائب جبيليّ يتعرّض لهجوم

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-11-2025 | 06:39
بعدما أشار النائب سيمون أبي رميا خلال مقابلة، إلى أنّ "التيّار" لن يربح مقعداً في قضاء جبيل، شنّ مناصرون وقياديون في "التيار الوطنيّ الحر" هجوماً عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ على النائب الجبيليّ الحالي، الذي كان محسوباً سابقاً على"ميرنا الشالوحي".
وأكّد مناصرو "التيّار" أنّ "مرشّحهم القادم في جبيل سيفوز بالمقعد الذي يشغره أبي رميا، للتشديد على قوّة "الوطنيّ الحرّ" في الشارع المسيحيّ في هذا القضاء".

وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسيّ إنّ "معركة "التيّار" في جبيل مصيريّة، فإذا لم يفزّ بأيّ مقعد وصحّ كلام أبي رميا، فإنّ هذا الأمر سيُؤكّد تراجع "الوطنيّ الحرّ" في الأقضيّة حيث كان له ثقلٌ كبير وتمثيل مهمّ في مجلس النواب، ولهذا السبب، بدأ بتجييش مناصريه عبر الإشارة إلى أنّ جبيل لا تزال داعمة لمسار النائب جبران باسيل ولتكتّله النيابيّ".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

