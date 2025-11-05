Advertisement

لبنان

تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:00
علم "لبنان24" أنه تمَّ، اليوم الأربعاء، تسليم أحد المطلوبين في قضية مقتل الشاب إيليو أبي حنا داخل مخيم شاتيلا قبل أسبوعين.
وذكرت المعلومات أن الموقوف بات في عهدة أجهزة الأمن اللبنانية، حيث يجري التحقيق معه ومع أشخاص آخرين كانوا ضمن حاجز أمني لحظة حصول إطلاق النار على أبي حنا في مخيم شاتيلا.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد بلغ عدد الموقوفين 7 أشخاص.
