تطور جديد في قضية إيليو أبي حنا

علم " " أنه تمَّ، اليوم الأربعاء، تسليم أحد المطلوبين في قضية مقتل الشاب إيليو أبي حنا داخل مخيم قبل أسبوعين.وذكرت المعلومات أن الموقوف بات في عهدة أجهزة الأمن ، حيث يجري التحقيق معه ومع أشخاص آخرين كانوا ضمن حاجز أمني لحظة حصول إطلاق النار على أبي حنا في مخيم شاتيلا.ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد بلغ عدد الموقوفين 7 أشخاص.