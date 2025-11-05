28
لبنان
بري عرض والملا للتعاون مع "البنك الدولي" في ملف الإعمار
Lebanon 24
05-11-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، في حضور وزير المال ياسين جابر. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تعزيز برامج التعاون بين
لبنان
والبنك الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار.
كما استقبل
الرئيس بري
الأمين العام
للجنة الوطنية الإسلامية
المسيحية
للحوار، الدكتور محمد السماك، ورئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام، حيث تم التطرق إلى الأوضاع الوطنية والحوار الإسلامي – المسيحي ودور الإعلام في دعم الاستقرار.
وفي وقت لاحق، التقى
بري
النائب الدكتور عماد الحوت، وجرى بحث المستجدات العامة وعدد من الملفات التشريعية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الأمين العام
عين التينة
الرئيس بري
نبيه بري
المسيحية
رئيس بري
إسلامي
تابع
