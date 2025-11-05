Advertisement

لبنان

بري عرض والملا للتعاون مع "البنك الدولي" في ملف الإعمار

Lebanon 24
05-11-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1438383-638979471578937368.jpeg
Doc-P-1438383-638979471578937368.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، في حضور وزير المال ياسين جابر. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تعزيز برامج التعاون بين لبنان والبنك الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار.
Advertisement

كما استقبل الرئيس بري الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار، الدكتور محمد السماك، ورئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام، حيث تم التطرق إلى الأوضاع الوطنية والحوار الإسلامي – المسيحي ودور الإعلام في دعم الاستقرار.

وفي وقت لاحق، التقى بري النائب الدكتور عماد الحوت، وجرى بحث المستجدات العامة وعدد من الملفات التشريعية.
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية يبحث مع وزير المالية و ممثل البنك الدولي ملفات التعاون المقبلة
lebanon 24
05/11/2025 16:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
lebanon 24
05/11/2025 16:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار
lebanon 24
05/11/2025 16:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يطلق اليوم مشروع اعمار الجنوب...لا تراجع عن تحقيق ملف الإعمار
lebanon 24
05/11/2025 16:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمين العام

عين التينة

الرئيس بري

نبيه بري

المسيحية

رئيس بري

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-05
09:30 | 2025-11-05
09:24 | 2025-11-05
09:16 | 2025-11-05
09:09 | 2025-11-05
09:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24