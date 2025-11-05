بري عرض والملا للتعاون مع "البنك الدولي" في ملف الإعمار

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، في حضور وزير المال ياسين جابر. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تعزيز برامج التعاون بين والبنك الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار.كما استقبل للجنة الوطنية الإسلامية للحوار، الدكتور محمد السماك، ورئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام، حيث تم التطرق إلى الأوضاع الوطنية والحوار الإسلامي – المسيحي ودور الإعلام في دعم الاستقرار.وفي وقت لاحق، التقى النائب الدكتور عماد الحوت، وجرى بحث المستجدات العامة وعدد من الملفات التشريعية.