28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
22
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"صمت" حزب الله" يُخيفها... إسرائيل تتأهب عند الحدود مع لبنان
Lebanon 24
05-11-2025
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، إنّ دوائر أمنيّة في
تل أبيب
عبّرت عن مخاوف من إحتمال تحوّل صمت "
حزب الله
" على
الغارات
الإسرائيلية
المتتالية إلى هجمات مفاجئة على أحد المواقع الخمسة التي تحتلها
إسرائيل
في
جنوب لبنان
، أو شنّ عمل مسلح أكثر جرأة ضدّ تواجد الجيش
الإسرائيلي
في جبل الشيخ".
Advertisement
وحذّرت الدوائر الأمنيّة الإسرائيليّة من "سيناريو المباغتة"، ولفتت إلى أنّ "تفعيله من جانب "حزب الله"، ينطلق من رغبة الأخير في الضغط على
الحكومة اللبنانية
، للحيلولة دون مضيِّها في إجراءات نزع سلاح الفصائل".
ورأت تناغم السيناريو المفترض مع "انتقال الجنوب اللبناني إلى طقس شتوي، يُخيّم عليه الضباب، والأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، ما يمنح "حزب الله" أفضلية عند الإغارة على المواقع".
وتتأهب قيادة
الجبهة
الشمالية
في إسرائيل
للتعامل مع السيناريو المحتمل، إذ تلقت القوات إيعازات خلال الأيام القليلة الماضية بتوخي الحذر والحيطة إزاء مباغتة مفترضة من "حزب الله".
وأوضحت "معاريف" أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يكتفي عند الاستعداد للسيناريو بالدفاع، وإنما بتعزيز خططه الهجومية، بما يؤكد أنه إذا وقع حادث محلي في الضاحية الجنوبية أو
البقاع
، أو حتى عند خطوط الدفاع التي بناها الحزب شمال الليطاني، فلن يتردد الجيش الإسرائيلي في الردّ بقوة غير متوقعة، ليدفع حينها الحزب ثمنًا باهظًا، يفقدها كامل القواعد". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل يقبل "حزب الله" أن يتفاوض لبنان مع إسرائيل؟
Lebanon 24
هل يقبل "حزب الله" أن يتفاوض لبنان مع إسرائيل؟
05/11/2025 16:53:20
05/11/2025 16:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12: إسرائيل تتأهب للتصعيد ضد حزب الله
Lebanon 24
القناة 12: إسرائيل تتأهب للتصعيد ضد حزب الله
05/11/2025 16:53:20
05/11/2025 16:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
Lebanon 24
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
05/11/2025 16:53:20
05/11/2025 16:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"
05/11/2025 16:53:20
05/11/2025 16:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الحكومة اللبنانية
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
في إسرائيل
اللبنانية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
دليل مجاني للمواطنين حول حقوقهم الصحية وواجباتهم في لبنان
Lebanon 24
دليل مجاني للمواطنين حول حقوقهم الصحية وواجباتهم في لبنان
09:30 | 2025-11-05
05/11/2025 09:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول إنتظار... مرفأ جونية في الخدمة والرحلات نحو لارنكا ستنطلق قريبا
Lebanon 24
بعد طول إنتظار... مرفأ جونية في الخدمة والرحلات نحو لارنكا ستنطلق قريبا
09:30 | 2025-11-05
05/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
Lebanon 24
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
09:24 | 2025-11-05
05/11/2025 09:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم
Lebanon 24
جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم
09:16 | 2025-11-05
05/11/2025 09:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرير مخطوف كويتيّ في البقاع... بيانُ للجيش يكشف تفاصيل العمليّة
Lebanon 24
تحرير مخطوف كويتيّ في البقاع... بيانُ للجيش يكشف تفاصيل العمليّة
09:09 | 2025-11-05
05/11/2025 09:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
12:30 | 2025-11-04
04/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2025-11-05
دليل مجاني للمواطنين حول حقوقهم الصحية وواجباتهم في لبنان
09:30 | 2025-11-05
بعد طول إنتظار... مرفأ جونية في الخدمة والرحلات نحو لارنكا ستنطلق قريبا
09:24 | 2025-11-05
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
09:16 | 2025-11-05
جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم
09:09 | 2025-11-05
تحرير مخطوف كويتيّ في البقاع... بيانُ للجيش يكشف تفاصيل العمليّة
09:01 | 2025-11-05
انضمام دمشق الى التحالف الدولي...بوابة الشرع إلى التطبيع الأمني مع تل أبيب!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 16:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 16:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 16:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24