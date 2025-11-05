"صمت" حزب الله" يُخيفها... إسرائيل تتأهب عند الحدود مع لبنان

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، إنّ دوائر أمنيّة في عبّرت عن مخاوف من إحتمال تحوّل صمت " " على المتتالية إلى هجمات مفاجئة على أحد المواقع الخمسة التي تحتلها في ، أو شنّ عمل مسلح أكثر جرأة ضدّ تواجد الجيش في جبل الشيخ".

وحذّرت الدوائر الأمنيّة الإسرائيليّة من "سيناريو المباغتة"، ولفتت إلى أنّ "تفعيله من جانب "حزب الله"، ينطلق من رغبة الأخير في الضغط على ، للحيلولة دون مضيِّها في إجراءات نزع سلاح الفصائل".



ورأت تناغم السيناريو المفترض مع "انتقال الجنوب اللبناني إلى طقس شتوي، يُخيّم عليه الضباب، والأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، ما يمنح "حزب الله" أفضلية عند الإغارة على المواقع".



وتتأهب قيادة الشمالية للتعامل مع السيناريو المحتمل، إذ تلقت القوات إيعازات خلال الأيام القليلة الماضية بتوخي الحذر والحيطة إزاء مباغتة مفترضة من "حزب الله".



وأوضحت "معاريف" أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يكتفي عند الاستعداد للسيناريو بالدفاع، وإنما بتعزيز خططه الهجومية، بما يؤكد أنه إذا وقع حادث محلي في الضاحية الجنوبية أو ، أو حتى عند خطوط الدفاع التي بناها الحزب شمال الليطاني، فلن يتردد الجيش الإسرائيلي في الردّ بقوة غير متوقعة، ليدفع حينها الحزب ثمنًا باهظًا، يفقدها كامل القواعد". (ارم نيوز)