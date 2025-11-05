28
لبنان
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
Lebanon 24
05-11-2025
|
06:48
استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين،
يوسف رجي
، سفير بلغاريا لدى
لبنان
ياسين توموف، وجرى البحث خلال اللقاء في التحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية
العماد جوزيف عون
لبلغاريا، إضافة الى أبرز مجالات التعاون بين البلدين.
هذا وشكر الوزير رجي للسفير البلغاري دعم بلاده في التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ
بيروت
، وشدد على "أهمية هذا التعاون بالنسبة للبنان وللعدالة".
