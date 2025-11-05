"محطة تاريخية".. المطارنة الموارنة رحّبوا بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان



Advertisement

ورحّب الآباء وفق البيان، بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى ، معبّرين عن أملهم بأن تشكّل محطة روحية وتاريخية تعيد تثبيت الإيمان وترسّخ الوجود المسيحي في أرض تجسّد فيها السيد المسيح. كما تمنّوا أن تُثمر الزيارة خطوات فعلية نحو وقف الحروب ونشر السلام في لبنان والمنطقة. عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك ، وبمشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، حيث ناقشوا قضايا كنسية ووطنية ملحّة، وأصدروا في ختام اللقاء بياناً تلاه النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر.ورحّب الآباء وفق البيان، بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى ، معبّرين عن أملهم بأن تشكّل محطة روحية وتاريخية تعيد تثبيت الإيمان وترسّخ الوجود المسيحي في أرض تجسّد فيها السيد المسيح. كما تمنّوا أن تُثمر الزيارة خطوات فعلية نحو وقف الحروب ونشر السلام في لبنان والمنطقة.

ودان المطارنة الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الجنوب وأطراف لبنان، معتبرين أنها تهدد البلاد بالانزلاق مجددًا نحو الحرب، ودعوا الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في تطبيق القرار الدولي 1701، والكفّ عن تحميل لبنان وزر صراعات الآخرين.



كما عبّروا عن ارتياحهم لتطور العلاقات بين لبنان وسوريا، آملين أن تُبنى على أسس العدالة والمساواة والأخوة، وبما يضمن معالجة الملفات المشتركة بروح إيجابية، وحذروا أيضًا من التساهل في ملف السلاح داخل المخيمات ، مشيرين إلى تحول بعضها إلى ملاذ للفارين من العدالة وعصابات المخدرات، ما يهدد الأمن الوطني والاجتماعي.



ونبه المطارنة الموارنة إلى تزايد الجريمة والفوضى الأمنية، مثمنين جهود الأجهزة العسكرية والأمنية، ومطالبين بتكثيف العمل لضمان استقرار العاصمة والمناطق. واستنكروا المخالفات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي، خصوصًا الجامعة ، معتبرين أنها تمسّ بسمعة لبنان الأكاديمية، ودعوا إلى فرض عقوبات صارمة بحق المرتكبين بغض النظر عن انتماءاتهم.



وفي الختام، دعوا المؤمنين إلى الاستعداد الروحي لزيارة البابا عبر الصلاة والتقشف وأعمال الخير، راجين أن تكون هذه الزيارة فرصة لتجديد المحبة والثقة بين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، ولبدء مسار مصالحة حقيقية تعيد لوطنهم وجهه الإنساني والإيماني.