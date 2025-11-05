Advertisement

لبنان

"محطة تاريخية".. المطارنة الموارنة رحّبوا بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1438394-638979493555935719.png
Doc-P-1438394-638979493555935719.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبمشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، حيث ناقشوا قضايا كنسية ووطنية ملحّة، وأصدروا في ختام اللقاء بياناً تلاه النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر.
Advertisement

ورحّب الآباء وفق البيان، بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى لبنان، معبّرين عن أملهم بأن تشكّل محطة روحية وتاريخية تعيد تثبيت الإيمان وترسّخ الوجود المسيحي في أرض تجسّد فيها السيد المسيح. كما تمنّوا أن تُثمر الزيارة خطوات فعلية نحو وقف الحروب ونشر السلام في لبنان والمنطقة.
 
ودان المطارنة الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الجنوب وأطراف لبنان، معتبرين أنها تهدد البلاد بالانزلاق مجددًا نحو الحرب، ودعوا الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في تطبيق القرار الدولي 1701، والكفّ عن تحميل لبنان وزر صراعات الآخرين.

كما عبّروا عن ارتياحهم لتطور العلاقات بين لبنان وسوريا، آملين أن تُبنى على أسس العدالة والمساواة والأخوة، وبما يضمن معالجة الملفات المشتركة بروح إيجابية، وحذروا أيضًا من التساهل في ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، مشيرين إلى تحول بعضها إلى ملاذ للفارين من العدالة وعصابات المخدرات، ما يهدد الأمن الوطني والاجتماعي.

ونبه المطارنة الموارنة إلى تزايد الجريمة والفوضى الأمنية، مثمنين جهود الأجهزة العسكرية والأمنية، ومطالبين بتكثيف العمل لضمان استقرار العاصمة والمناطق. واستنكروا المخالفات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي، خصوصًا الجامعة اللبنانية، معتبرين أنها تمسّ بسمعة لبنان الأكاديمية، ودعوا إلى فرض عقوبات صارمة بحق المرتكبين بغض النظر عن انتماءاتهم.

وفي الختام، دعوا المؤمنين إلى الاستعداد الروحي لزيارة البابا عبر الصلاة والتقشف وأعمال الخير، راجين أن تكون هذه الزيارة فرصة لتجديد المحبة والثقة بين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، ولبدء مسار مصالحة حقيقية تعيد لوطنهم وجهه الإنساني والإيماني.
مواضيع ذات صلة
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
lebanon 24
05/11/2025 16:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يجدد ترحيبه بزيارة البابا لاوون الرابع عشر
lebanon 24
05/11/2025 16:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البابوي باولو بورجيا: زيارة البابا لاوون الرابع عشر ستشمل مرفأ بيروت
lebanon 24
05/11/2025 16:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
lebanon 24
05/11/2025 16:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الفلسطينية

اللبنانية

الراعي

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-05
09:30 | 2025-11-05
09:24 | 2025-11-05
09:16 | 2025-11-05
09:09 | 2025-11-05
09:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24