28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
22
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"محطة تاريخية".. المطارنة الموارنة رحّبوا بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
Lebanon 24
05-11-2025
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، وبمشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، حيث ناقشوا قضايا كنسية ووطنية ملحّة، وأصدروا في ختام اللقاء بياناً تلاه النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر.
Advertisement
ورحّب الآباء وفق البيان، بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى
لبنان
، معبّرين عن أملهم بأن تشكّل محطة روحية وتاريخية تعيد تثبيت الإيمان وترسّخ الوجود المسيحي في أرض تجسّد فيها السيد المسيح. كما تمنّوا أن تُثمر الزيارة خطوات فعلية نحو وقف الحروب ونشر السلام في لبنان والمنطقة.
ودان المطارنة الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الجنوب وأطراف لبنان، معتبرين أنها تهدد البلاد بالانزلاق مجددًا نحو الحرب، ودعوا الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في تطبيق القرار الدولي 1701، والكفّ عن تحميل لبنان وزر صراعات الآخرين.
كما عبّروا عن ارتياحهم لتطور العلاقات بين لبنان وسوريا، آملين أن تُبنى على أسس العدالة والمساواة والأخوة، وبما يضمن معالجة الملفات المشتركة بروح إيجابية، وحذروا أيضًا من التساهل في ملف السلاح داخل المخيمات
الفلسطينية
، مشيرين إلى تحول بعضها إلى ملاذ للفارين من العدالة وعصابات المخدرات، ما يهدد الأمن الوطني والاجتماعي.
ونبه المطارنة الموارنة إلى تزايد الجريمة والفوضى الأمنية، مثمنين جهود الأجهزة العسكرية والأمنية، ومطالبين بتكثيف العمل لضمان استقرار العاصمة والمناطق. واستنكروا المخالفات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي، خصوصًا الجامعة
اللبنانية
، معتبرين أنها تمسّ بسمعة لبنان الأكاديمية، ودعوا إلى فرض عقوبات صارمة بحق المرتكبين بغض النظر عن انتماءاتهم.
وفي الختام، دعوا المؤمنين إلى الاستعداد الروحي لزيارة البابا عبر الصلاة والتقشف وأعمال الخير، راجين أن تكون هذه الزيارة فرصة لتجديد المحبة والثقة بين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، ولبدء مسار مصالحة حقيقية تعيد لوطنهم وجهه الإنساني والإيماني.
مواضيع ذات صلة
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
Lebanon 24
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
05/11/2025 16:53:55
05/11/2025 16:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل يجدد ترحيبه بزيارة البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
شيخ العقل يجدد ترحيبه بزيارة البابا لاوون الرابع عشر
05/11/2025 16:53:55
05/11/2025 16:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابوي باولو بورجيا: زيارة البابا لاوون الرابع عشر ستشمل مرفأ بيروت
Lebanon 24
السفير البابوي باولو بورجيا: زيارة البابا لاوون الرابع عشر ستشمل مرفأ بيروت
05/11/2025 16:53:55
05/11/2025 16:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
05/11/2025 16:53:55
05/11/2025 16:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس
الفلسطينية
اللبنانية
الراعي
المطار
تابع
قد يعجبك أيضاً
دليل مجاني للمواطنين حول حقوقهم الصحية وواجباتهم في لبنان
Lebanon 24
دليل مجاني للمواطنين حول حقوقهم الصحية وواجباتهم في لبنان
09:30 | 2025-11-05
05/11/2025 09:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول إنتظار... مرفأ جونية في الخدمة والرحلات نحو لارنكا ستنطلق قريبا
Lebanon 24
بعد طول إنتظار... مرفأ جونية في الخدمة والرحلات نحو لارنكا ستنطلق قريبا
09:30 | 2025-11-05
05/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
Lebanon 24
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
09:24 | 2025-11-05
05/11/2025 09:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم
Lebanon 24
جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم
09:16 | 2025-11-05
05/11/2025 09:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرير مخطوف كويتيّ في البقاع... بيانُ للجيش يكشف تفاصيل العمليّة
Lebanon 24
تحرير مخطوف كويتيّ في البقاع... بيانُ للجيش يكشف تفاصيل العمليّة
09:09 | 2025-11-05
05/11/2025 09:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
12:30 | 2025-11-04
04/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2025-11-05
دليل مجاني للمواطنين حول حقوقهم الصحية وواجباتهم في لبنان
09:30 | 2025-11-05
بعد طول إنتظار... مرفأ جونية في الخدمة والرحلات نحو لارنكا ستنطلق قريبا
09:24 | 2025-11-05
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
09:16 | 2025-11-05
جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم
09:09 | 2025-11-05
تحرير مخطوف كويتيّ في البقاع... بيانُ للجيش يكشف تفاصيل العمليّة
09:01 | 2025-11-05
انضمام دمشق الى التحالف الدولي...بوابة الشرع إلى التطبيع الأمني مع تل أبيب!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 16:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 16:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 16:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24