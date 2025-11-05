إقفال مراكز تجميل غير مرخّصة في العباسية

Advertisement

متابعة للحملات التي تنفّذها على مراكز وصالونات التجميل المخالفة، قامت فرق المراقبة في ، بإشراف رئيس الطبابة الدكتور ، وبمؤازرة ، بجولة ميدانية كشفت خلالها عدداً من المخالفات.وأفاد بيان الوزارة أنّ المراقب أقفل مركز تجميل في منطقة العباسية بعدما تبيّن أنّه يقوم بأعمال طبية من دون إشراف طبي، كما تم إقفال مركز تجميل آخر لعدم حيازته التراخيص القانونية الصادرة عنوأكدت طبابة قضاء صور استمرارها في تنفيذ الإجراءات الرقابية، داعية جميع أصحاب مراكز التجميل إلى تسوية أوضاعهم القانونية والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، مشددة على أنّها ستواصل قمع المخالفات التي تشكّل خطرًا على السلامة الصحية والطبية.