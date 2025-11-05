Advertisement

لبنان

إقفال مراكز تجميل غير مرخّصة في العباسية

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1438398-638979498046247324.jpg
Doc-P-1438398-638979498046247324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
متابعة للحملات التي تنفّذها وزارة الصحة العامة على مراكز وصالونات التجميل المخالفة، قامت فرق المراقبة في قضاء صور، بإشراف رئيس الطبابة الدكتور وسام غزال، وبمؤازرة مكتب أمن الدولة في صور، بجولة ميدانية كشفت خلالها عدداً من المخالفات.
Advertisement

وأفاد بيان الوزارة أنّ المراقب محمد جابر أقفل مركز تجميل في منطقة العباسية بعدما تبيّن أنّه يقوم بأعمال طبية من دون إشراف طبي، كما تم إقفال مركز تجميل آخر لعدم حيازته التراخيص القانونية الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

وأكدت طبابة قضاء صور استمرارها في تنفيذ الإجراءات الرقابية، داعية جميع أصحاب مراكز التجميل إلى تسوية أوضاعهم القانونية والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، مشددة على أنّها ستواصل قمع المخالفات التي تشكّل خطرًا على السلامة الصحية والطبية.
مواضيع ذات صلة
توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة
lebanon 24
05/11/2025 16:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في حاصبيا.. تسطير مخالفات وإنذارات في مراكز تجميل
lebanon 24
05/11/2025 16:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
lebanon 24
05/11/2025 16:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زحلة المعلقة تتلف عددا كبيرا من الدراجات النارية غير المرخصة
lebanon 24
05/11/2025 16:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب أمن الدولة في صور

وزارة الصحة العامة.

وزارة الصحة العامة

مكتب أمن الدولة

وزارة الصحة

أمن الدولة

محمد جابر

وسام غزال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-05
09:30 | 2025-11-05
09:24 | 2025-11-05
09:16 | 2025-11-05
09:09 | 2025-11-05
09:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24