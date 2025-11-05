في "الضاحية".. عمليات أمنية نوعية تُسقط أخطر المطلوبين في لبنان!

Advertisement

نفّذت قوة من مكتب وجبل في قسم والجرائم الهامة التابع للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، عملية أمنية نوعية في محلة المريجة – أوتوستراد السيد هادي، حيث داهمت شقة يُقيم فيها المدعو م.ع.، الذي يُعد من أبرز تجار وموزّعي المخدرات في المنطقة. وقد أسفرت المداهمة عن توقيفه وضبط كمية تقارب 10 كيلوغرامات من المخدرات المتنوعة.وفي سياق متصل، تمكّن القسم نفسه، برئاسة العميد منصور، من تفكيك عصابة لتزوير العملة الأوروبية، وأوقف أفرادها بالجرم المشهود وعلى رأسهم المدعو ع.ع. في محلة ، وضُبط بحوزته نحو 70 ألف مزوّر كان يستخدمها في عمليات احتيال. كما تبيّن أنّه مطلوب بجرائم قتل ومخدرات وفرار من السجن.وقد باشرت الجهات المختصّة التحقيقات بإشراف المعني لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين.