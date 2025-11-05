Advertisement

لبنان

في "الضاحية".. عمليات أمنية نوعية تُسقط أخطر المطلوبين في لبنان!

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:39
نفّذت قوة من مكتب بيروت وجبل لبنان في قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة التابع للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، عملية أمنية نوعية في محلة المريجة – أوتوستراد السيد هادي، حيث داهمت شقة يُقيم فيها المدعو م.ع.، الذي يُعد من أبرز تجار وموزّعي المخدرات في المنطقة. وقد أسفرت المداهمة عن توقيفه وضبط كمية تقارب 10 كيلوغرامات من المخدرات المتنوعة.
وفي سياق متصل، تمكّن القسم نفسه، برئاسة العميد جورج منصور، من تفكيك عصابة لتزوير العملة الأوروبية، وأوقف أفرادها بالجرم المشهود وعلى رأسهم المدعو ع.ع. في محلة طريق المطار، وضُبط بحوزته نحو 70 ألف يورو مزوّر كان يستخدمها في عمليات احتيال. كما تبيّن أنّه مطلوب بجرائم قتل ومخدرات وفرار من السجن.

وقد باشرت الجهات المختصّة التحقيقات بإشراف القضاء المعني لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين.
مكافحة الإرهاب

طريق المطار

جبل لبنان

الأوروبي

المطار

القضاء

أوروبي

بيروت

