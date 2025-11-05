Advertisement

لبنان

لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:58
Doc-P-1438405-638979518027998265.jpg
Doc-P-1438405-638979518027998265.jpg photos 0
فاز الشاب الأميركي - اللبناني مو بيضون من بلدة بنت جبيل، برئاسة بلدية ديربورن هايتس.

وتم انتخاب بيضون، الذي شغل موقع القائم بأعمال عمدة مدينة ديربورن هايتس، ليصبح عمدة المدينة الجديد متفوقا على عضو مجلس المدينة دينيس مالينوفسكي ماكسويل.

وفاز بيضون بنسبة 68% من الأصوات مقابل 32 % لماكسويل، ليحل محل العمدة السابق بيل بزي، أول عمدة مسلم للمدينة، والذي يشغل الآن منصب السفير الأميركي في تونس.

وقال أعضاء مجتمع منطقة ديربورن في منشور على "فيسبوك": مو بيضون يفوز! عمدة ديربورن هايتس!".

كما جدد الناخبون في مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، انتخابهم للأميركي - اللبناني عبد الله حسين حمود، عمدة للمدينة.

وانتخب حمود لهذا الموقع للمرة الأولى، في العام 2021، وأصبح أول عربي ومسلم يتولى رئاسة بلدية المدينة.

وفي أول تعليق له، قال حمود على حسابه في "إنستغرام" بالعربية والإنكليزية: "فزنا.. شكرا يا ديربورن. هذا الانتصار لكل ساكن يؤمن بمدينتنا وبمستقبلها. ديربورن قوية لأننا نقف معا. مدينة ترحّب بالجميع، وتدعم الجميع، وترفع الجميع. وعد بتقدم مستمر. لنواصل البناء". (روسيا اليوم)
 
 
 
 
