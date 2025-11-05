28
لبنان
بعد تزايد الشكاوى... خضر يوجّه بإزالة المطبات العشوائية على طريق بعلبك – القاع
Lebanon 24
05-11-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر محافظ
بعلبك الهرمل
بشير خضر تعميمًا موجّهًا إلى قائد
منطقة البقاع
الإقليمية في
قوى الأمن الداخلي
، حول تفشي ظاهرة المطبات غير القانونية المنتشرة
على الطريق
الدولية بين
بعلبك
ورياق، ولا سيما في القسم
الشمالي
الممتد نحو بعلبك – القاع.
وأشار خضر في تعميمه إلى أنّ هذه المطبات تُقام بشكل عشوائي ومن دون أي ترخيص رسمي، وقد تزايد عددها مؤخرًا بصورة لافتة، ما أثار تذمّر المواطنين وأدى إلى ورود شكاوى متكررة من مستخدمي الطريق.
وطلب المحافظ من الجهات الأمنية المختصة تزويده بلائحة بأسماء الأشخاص أو البلديات التي قامت بتركيب هذه المطبات، تمهيدًا لإحالتها إلى
النيابة العامة
المالية بجرم الاعتداء على الأملاك العامة.
كما شدّد على ضرورة إبلاغ البلديات المحاذية للطريق الدولية بوجوب إزالة جميع المطبات التي أُنشئت مؤخرًا من دون ترخيص قانوني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على السلامة العامة وحسن تطبيق القوانين.
