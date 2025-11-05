Advertisement

لبنان

بعد تزايد الشكاوى... خضر يوجّه بإزالة المطبات العشوائية على طريق بعلبك – القاع

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1438408-638979524821621122.png
Doc-P-1438408-638979524821621122.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميمًا موجّهًا إلى قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، حول تفشي ظاهرة المطبات غير القانونية المنتشرة على الطريق الدولية بين بعلبك ورياق، ولا سيما في القسم الشمالي الممتد نحو بعلبك – القاع.
Advertisement

وأشار خضر في تعميمه إلى أنّ هذه المطبات تُقام بشكل عشوائي ومن دون أي ترخيص رسمي، وقد تزايد عددها مؤخرًا بصورة لافتة، ما أثار تذمّر المواطنين وأدى إلى ورود شكاوى متكررة من مستخدمي الطريق.

وطلب المحافظ من الجهات الأمنية المختصة تزويده بلائحة بأسماء الأشخاص أو البلديات التي قامت بتركيب هذه المطبات، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة المالية بجرم الاعتداء على الأملاك العامة.

كما شدّد على ضرورة إبلاغ البلديات المحاذية للطريق الدولية بوجوب إزالة جميع المطبات التي أُنشئت مؤخرًا من دون ترخيص قانوني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على السلامة العامة وحسن تطبيق القوانين.
مواضيع ذات صلة
شكوى من عشوائية الرسوم البلدية
lebanon 24
05/11/2025 16:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد بلديات جرد القيطع أطلق حملة ازالة النفايات على طريق بزال - فنيدق
lebanon 24
05/11/2025 16:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تزايد القلق في إسرائيل من تزايد سريع لقدرات حزب الله في شمال لبنان
lebanon 24
05/11/2025 16:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار حاسم...الأكشاك العشوائية تُزال عن الطرقات في الشمال
lebanon 24
05/11/2025 16:54:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

النيابة العامة

بعلبك الهرمل

منطقة البقاع

على الطريق

النيابة

الشمالي

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-05
09:30 | 2025-11-05
09:24 | 2025-11-05
09:16 | 2025-11-05
09:09 | 2025-11-05
09:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24