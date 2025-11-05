بعد تزايد الشكاوى... خضر يوجّه بإزالة المطبات العشوائية على طريق بعلبك – القاع

Advertisement

أصدر محافظ بشير خضر تعميمًا موجّهًا إلى قائد الإقليمية في ، حول تفشي ظاهرة المطبات غير القانونية المنتشرة الدولية بين ورياق، ولا سيما في القسم الممتد نحو بعلبك – القاع.وأشار خضر في تعميمه إلى أنّ هذه المطبات تُقام بشكل عشوائي ومن دون أي ترخيص رسمي، وقد تزايد عددها مؤخرًا بصورة لافتة، ما أثار تذمّر المواطنين وأدى إلى ورود شكاوى متكررة من مستخدمي الطريق.وطلب المحافظ من الجهات الأمنية المختصة تزويده بلائحة بأسماء الأشخاص أو البلديات التي قامت بتركيب هذه المطبات، تمهيدًا لإحالتها إلى المالية بجرم الاعتداء على الأملاك العامة.كما شدّد على ضرورة إبلاغ البلديات المحاذية للطريق الدولية بوجوب إزالة جميع المطبات التي أُنشئت مؤخرًا من دون ترخيص قانوني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على السلامة العامة وحسن تطبيق القوانين.