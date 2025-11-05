"هيك منكمّل": حملة لتوعية اللبنانيين بأهمية قانون إعلام يواكب العصر الرقمي

Advertisement

أطلقت وزارة الإعلام بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في الحملة الإعلامية الوطنية بعنوان "هيك منكمّل"، بهدف تعريف الجمهور على مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يُناقش حاليًا في لجنة الإدارة والعدل النيابية تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.ووفق بيان صادر عن مكتب اليونسكو، تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية مشروع القانون في تحديث المشهد الإعلامي اللبناني وتعزيز الشفافية والاستقلالية والمهنية في القطاع، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتطورات الرقمية الحديثة.وأشار البيان إلى أن القانون الجديد، الذي أُعدّ عبر عملية تشاركية شملت النواب والإعلاميين والنقابات والمجتمع المدني، يتضمّن إصلاحات جوهرية أبرزها: وضع إطار واضح لترخيص هيئات البث، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام، اعتماد آليات تعزّز المعايير المهنية وحماية الصحافيين، ودعم حرية التعبير والصحافة الاستقصائية.في هذا السياق، أكّد الدكتور بول مرقص دعمه الكامل لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيدًا بجهود لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب عدوان. وشدّد مرقص على أربع ثوابت أساسية ضمن المشروع: استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية، منع التوقيف الاحتياطي وإلغاء السجنية للصحافيين، اعتماد مبدأ " والخبر" بدل الترخيص للمواقع الإعلامية، ضمان حرية الرأي والصحافة الاستقصائية دون قيود.، رحّب المدير الإقليمي لليونسكو في بيروت باولو فونتاني بإطلاق الحملة، معتبرًا أنّ إصلاح قانون الإعلام في "خطوة أساسية نحو إعلام حديث ومتطور"، ومؤكدًا أنّ دعم اليونسكو يأتي في إطار ميثاق الشراكة الموقع مع مجلس النواب اللبناني وفريق لدعم الجهود التشريعية.واختُتم البيان بالتأكيد على أنّ الحملة تسعى إلى رفع الوعي العام بأهمية القانون الجديد وتعزيز الحوار الوطني حول مستقبل الإعلام في لبنان، في سبيل بناء قطاع حرّ ومهني يخدم المصلحة العامة.