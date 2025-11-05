Advertisement

لبنان

"هيك منكمّل": حملة لتوعية اللبنانيين بأهمية قانون إعلام يواكب العصر الرقمي

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1438414-638979542443733462.png
Doc-P-1438414-638979542443733462.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت وزارة الإعلام بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت الحملة الإعلامية الوطنية بعنوان "هيك منكمّل"، بهدف تعريف الجمهور على مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يُناقش حاليًا في لجنة الإدارة والعدل النيابية تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.
Advertisement

ووفق بيان صادر عن مكتب اليونسكو، تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية مشروع القانون في تحديث المشهد الإعلامي اللبناني وتعزيز الشفافية والاستقلالية والمهنية في القطاع، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتطورات الرقمية الحديثة.

وأشار البيان إلى أن القانون الجديد، الذي أُعدّ عبر عملية تشاركية شملت النواب والإعلاميين والنقابات والمجتمع المدني، يتضمّن إصلاحات جوهرية أبرزها: وضع إطار واضح لترخيص هيئات البث، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام، اعتماد آليات تعزّز المعايير المهنية وحماية الصحافيين، ودعم حرية التعبير والصحافة الاستقصائية.

في هذا السياق، أكّد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص دعمه الكامل لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيدًا بجهود لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان. وشدّد مرقص على أربع ثوابت أساسية ضمن المشروع: استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام عن السلطة السياسية، منع التوقيف الاحتياطي وإلغاء العقوبات السجنية للصحافيين، اعتماد مبدأ "العلم والخبر" بدل الترخيص للمواقع الإعلامية، ضمان حرية الرأي والصحافة الاستقصائية دون قيود.

من جهته، رحّب المدير الإقليمي لليونسكو في بيروت باولو فونتاني بإطلاق الحملة، معتبرًا أنّ إصلاح قانون الإعلام في لبنان "خطوة أساسية نحو إعلام حديث ومتطور"، ومؤكدًا أنّ دعم اليونسكو يأتي في إطار ميثاق الشراكة الموقع مع مجلس النواب اللبناني وفريق الأمم المتحدة القطري لدعم الجهود التشريعية.

واختُتم البيان بالتأكيد على أنّ الحملة تسعى إلى رفع الوعي العام بأهمية القانون الجديد وتعزيز الحوار الوطني حول مستقبل الإعلام في لبنان، في سبيل بناء قطاع حرّ ومهني يخدم المصلحة العامة. 
مواضيع ذات صلة
أبو الغيط في افتتاح "الملتقى الإعلامي العربي" :ننشد إعلاماً عربياً يواكب العصر ويحمي وحدة المجتمعات
lebanon 24
05/11/2025 19:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة من زحلة: نريد تعليماً يواكب العصر وتكنولوجيا تخدم الإنسان
lebanon 24
05/11/2025 19:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا نحمي عيوننا في العصر الرقمي!
lebanon 24
05/11/2025 19:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
من جيل الألفية.. كارلو أكوتيس: قديس العصر الرقمي
lebanon 24
05/11/2025 19:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الوطنية للإعلام

الأمم المتحدة

وزير الإعلام

الاستقلال

العقوبات

من جهته

القطري

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-11-05
11:58 | 2025-11-05
11:51 | 2025-11-05
11:05 | 2025-11-05
11:03 | 2025-11-05
11:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24