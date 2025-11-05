Advertisement

لبنان

الخطيب استقبل سفير هولندا: للضغط على إسرائيل لوقف خروقها اليومية

05-11-2025 | 09:00
Doc-P-1438423-638979554860091110.jpg
Doc-P-1438423-638979554860091110.jpg photos 0
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقرّ المجلس في الحازمية، سفير هولندا في لبنان فرانك مولين، حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
ورحّب الخطيب بالسفير الهولندي، مثنيًا على دعم هولندا الدائم للبنان وللجيش، وعلى احتضانها للجالية اللبنانية، ولا سيّما الطلاب، داعيًا إلى تطوير التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين.

وحذّر الخطيب من العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وفلسطين، داعيًا حكومة هولندا والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقها اليومية وتطبيق القرار الدولي 1701، مؤكّدًا أنّ لبنان يلتزم بهذا القرار، فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها ضاربة عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية.

كما شدّد على أنّ سياسات إسرائيل التوسعية تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مذكّرًا بأنّ المقاومة في لبنان تلتزم بوقف الخروق ولم تصدر عنها أي انتهاكات.

وفي الشأن الداخلي، أكّد الخطيب أنّ التنوّع الطائفي والمذهبي في لبنان مصدر غنى لا انقسام، مشيرًا إلى أنّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار والتفاهم بين المكوّنات اللبنانية. ودعا إلى نبذ السجالات والعمل على بناء دولة المواطنة والمساواة التي يخضع فيها الجميع للقانون.
