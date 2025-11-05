الخطيب استقبل سفير هولندا: للضغط على إسرائيل لوقف خروقها اليومية

Advertisement

استقبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقرّ المجلس في الحازمية، سفير هولندا في فرانك مولين، حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.ورحّب الخطيب بالسفير الهولندي، مثنيًا على دعم هولندا الدائم للبنان وللجيش، وعلى احتضانها للجالية ، ولا سيّما الطلاب، داعيًا إلى تطوير التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين.وحذّر الخطيب من العدوان المستمر على لبنان وفلسطين، داعيًا حكومة هولندا والاتحاد إلى الضغط على لوقف خروقها اليومية وتطبيق القرار الدولي 1701، مؤكّدًا أنّ لبنان يلتزم بهذا القرار، فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها ضاربة عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية.كما شدّد على أنّ سياسات إسرائيل التوسعية تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مذكّرًا بأنّ في لبنان تلتزم بوقف الخروق ولم تصدر عنها أي انتهاكات.وفي الشأن الداخلي، أكّد الخطيب أنّ التنوّع الطائفي والمذهبي في لبنان مصدر غنى لا انقسام، مشيرًا إلى أنّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار والتفاهم بين المكوّنات اللبنانية. ودعا إلى نبذ السجالات والعمل على بناء دولة المواطنة والمساواة التي يخضع فيها الجميع للقانون.