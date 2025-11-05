تحرير مخطوف كويتيّ في البقاع... بيانُ للجيش يكشف تفاصيل العمليّة

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:بعد عمليات رصد أمني ومتابعة دقيقة، تمكنت بتاريخ 5 / 11 / 2025 من تحرير مخطوف كان قد خُطف بتاريخ 1 / 11 / 2025، وتوقيف المواطنَين (م.د.) و(ا.د.) والسوري (ف.ي.) المتورطين في خطفه وذلك في منطقة سعدنايل - . خلال عملية التوقيف، أقدم الأول على إطلاق النار نحو عناصر المديرية، فردّوا بالمثل دون وقوع إصابات. كما ضُبطت السيارة التي استعملت في عملية الخطف.سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.