Advertisement

لبنان

جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم

Lebanon 24
05-11-2025 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1438426-638979563438976689.jpg
Doc-P-1438426-638979563438976689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة تسلمت من حاكم مصرف لبنان مؤخراً المعلومات المحدّثة التي كان طلبها حول القيم المتعلقة بالدعم بموجب كتابه الموجه الى المصرف بتاريخ 2025/8/25، وذلك بعدما تبين للادارة الضريبية أن المعلومات التي حصلت عليها في المصرف في وقت سابق لم تكن نهائية ووافية.
Advertisement

وطلب جابر من الادارة المذكورة العمل على انجاز اعمال التدقيق عن قيم الدعم التي حصلت عليها بعض الشركات والمؤسسات والجمعيات المستفيدة، في مهلة أقصاها 31/1/2026 كحد أقصى، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه وفقاً لقراره المشترك مع وزير العدل بتاريخ 23 حزيران 2025.

ولفت جابر الى أن الادارة الضريبية كانت باشرت التدقيق في اعمال المكلفين المستفيدين على أن ينتهي التدقيق باعمال المكلفين الذين حصلوا على اكبر قيم من الدعم في الموعد المحدد.

وكان الوزير جابر استقبل عدداً من النواب السابقين ضم خليل الهراوي، نقولا نحاس وطلال المرعبي وعمار حوري واغوب قسارجيان وناصر نصر الله.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
منسى بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية للجيش
lebanon 24
05/11/2025 19:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لحاكم مصرف لبنان في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي
lebanon 24
05/11/2025 19:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لم نتسلم أي معلومات من الوسطاء حول تسليم الرهائن حتى الآن
lebanon 24
05/11/2025 19:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مهاجماً حاكم مصرف لبنان ووزير العدل.. قاسم: هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟
lebanon 24
05/11/2025 19:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

طلال المرعبي

وزير المالية

نقولا نحاس

ياسين جابر

مصرف لبنان

عمار حوري

نصر الله.

نصر الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-11-05
11:58 | 2025-11-05
11:51 | 2025-11-05
11:05 | 2025-11-05
11:03 | 2025-11-05
11:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24