جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم

Advertisement

كشف أن الوزارة تسلمت من حاكم مؤخراً المعلومات المحدّثة التي كان طلبها حول القيم المتعلقة بالدعم بموجب كتابه الموجه الى المصرف بتاريخ 2025/8/25، وذلك بعدما تبين للادارة الضريبية أن المعلومات التي حصلت عليها في المصرف في وقت سابق لم تكن نهائية ووافية.وطلب جابر من الادارة المذكورة العمل على انجاز اعمال التدقيق عن قيم الدعم التي حصلت عليها بعض الشركات والمؤسسات والجمعيات المستفيدة، في مهلة أقصاها 31/1/2026 كحد أقصى، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه وفقاً لقراره المشترك مع وزير العدل بتاريخ 23 حزيران 2025.ولفت جابر الى أن الادارة الضريبية كانت باشرت التدقيق في اعمال المكلفين المستفيدين على أن ينتهي التدقيق باعمال المكلفين الذين حصلوا على اكبر قيم من الدعم في الموعد المحدد.وكان الوزير جابر استقبل عدداً من النواب السابقين ضم خليل ، وطلال المرعبي وعمار واغوب قسارجيان وناصر