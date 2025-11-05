26
لبنان
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-11-2025
|
09:24
تشهد الأسواق
اللبنانية
هذا الموسم موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الملابس الشتوية. فالمحال التجارية مكتظة بالبضائع، لكن الزبائن قلّ عددهم بشكل واضح في ظل ضعف القدرة الشرائية وتراجع الدخل، ما جعل كثيرين يكتفون بالمشاهدة بدل الشراء.
وفي محاولة للتأقلم مع هذا الواقع، لجأ العديد من اللبنانيين إلى بيع ملابسهم المستعملة عبر المنصات الإلكترونية، في ظاهرة تتوسع يومًا بعد يوم، إذ يسعى الناس إلى تأمين بعض المال لشراء ما يحتاجونه من جديد، ولو بالحد الأدنى.
أما "البالات"، التي كانت تُعدّ حتى الأمس القريب الملاذ الشعبي والملجأ الأخير في وجه الغلاء، فقد فقدت هي الأخرى جزءًا كبيرًا من دورها. فأسعارها لم تعد "شعبية" كما كانت. فـ"الجاكيت" الفرو مثلًا، الذي كان يُباع في المحلات بـ50 دولارًا وتجد مثله في "البالة" بنصف السعر، أصبح اليوم يُسعَّر فيها تقريبًا مثل الجديد.
وفي هذا السياق، قال أحد أصحاب محال "البالة" في
بيروت
لـ"
لبنان24
"، إنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الاستيراد والدفع بالدولار، ما قد يضطر بعضهم إلى إقفال محالهم قريبًا إذا استمر الوضع على هذا المنوال.
وهكذا، يجد اللبناني نفسه هذا الشتاء أمام خيارات محدودة وأسعار تزداد اشتعالًا. بين ملابس جديدة لا تُحتمل كلفتها، ومستعملة لم تعد في متناول اليد، يبدو أنّ البرد هذا العام لن يُقاوَم بـ"الجاكيتات"، بل بالصبر وبفنّ التكيّف مع واقع أثقل من الشتاء نفسه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
