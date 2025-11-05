دليل مجاني للمواطنين حول حقوقهم الصحية وواجباتهم في لبنان

Advertisement

أعلن وزيرا الإعلام الدكتور بول والصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في مؤتمر صحافي مشترك في ، عن إطلاق دليل جديد بعنوان "إعرف حقوقك في الصحة"، يهدف إلى تعريف المواطنين بحقوقهم الصحية وواجباتهم بأسلوب مبسط وواضح.يأتي هذا الدليل ضمن سلسلة أعدّها الوزير مرقص لتعزيز الوعي القانوني لدى اللبنانيين، بعد إصدار أدلة مماثلة حول الحقوق في التجارة والصناعة والبلديات، على أن تُستكمل قريبًا بدليل خاص بوزارة العمل.وفي كلمته، أشاد الوزير ناصر الدين بمبادرة مرقص، معتبرًا أنها "تجسّد التقاء القانون بالإنسانية"، مشيرًا إلى أن الدليل لا يقدم معلومات طبية، بل يبسّط المفاهيم القانونية لتأكيد أن الصحة حق إنساني أصيل وليست مجرد خدمة. كما أثنى على خطوة تقديم الدليل مجانًا كعمل وطني يرسخ ثقافة الحقوق الصحية ويواكب مشروع البطاقة الصحية الشاملة.، أوضح الوزير مرقص أن الدليل يأتي في إطار مشروع متكامل لتعريف المواطن بحقوقه، مشددًا على أنه سيكون متاحًا مجانًا بنسخة ورقية وإلكترونية ، بحيث يتمكن المواطن من طرح الأسئلة وتلقي الإجابات القانونية مباشرة.ويتناول الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، منها: حقوق المريض وواجباته وحقه في الحصول على العلاج والمعلومات الطبية، مسؤوليات الأطباء والممرضين والمستشفيات، بما في ذلك واجب العناية، أخطاء المهنة، وحالات الاستثناء، تنظيم عمل الأطباء الشرعيين وأطباء التجميل والأسنان والمختبرات، مسائل تتعلق بالإجهاض، التبرع بالأعضاء، والرعاية الصحية في السجون، فصل خاص عن الأدوية وتسعيرها والغش الدوائي والعقوبات القانونية المرتبطة بها، لمحة عن التقديمات الصحية الرسمية في .وأكد مرقص أن هدف المبادرة هو تمكين المواطن من معرفة حقوقه وممارستها بوعي ومسؤولية، مضيفًا أن الدليل يُحدّث حاليًا بالتعاون مع وفريق قانوني وطبي مختص ليكون مرجعًا شاملاً ومتاحًا للجميع.