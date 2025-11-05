26
لبنان
للإعلاميين.. تذكير من اللجنة الإعلامية لزيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان
Lebanon 24
05-11-2025
|
10:01
A-
A+
أصدرت اللجنة الإعلامية الخاصة بالزيارة الرسولية المرتقبة لقداسة البابا لاوون
الرابع عشر
إلى
لبنان
، والمقررة من 30 تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول المقبل، بيانًا دعت فيه جميع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية، المرئية والمسموعة والمكتوبة، إلى تسجيل الإعلاميين الراغبين في تغطية الزيارة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، الذي سيبقى مفتوحًا حتى 20 تشرين الثاني ضمناً.
وأكدت اللجنة أن هذا الموقع هو المنصة الحصرية الوحيدة لتقديم طلبات الاعتماد، مشددة على أنه لن يُقبل أي طلب بعد هذا التاريخ، كما لن يُسمح لأي إعلامي بدخول مواقع الزيارة البابوية أو المركز الإعلامي الذي سيُقام في قاعة الاحتفالات الكبرى في فندق "فينيسيا"، من دون بطاقة اعتماد خاصة بالزيارة.
وأوضحت اللجنة أن تجمع الإعلاميين سيكون في المركز الإعلامي بفندق "فينيسيا"، حيث سيتم الانتقال إلى مواقع الزيارة بواسطة حافلات خاصة تؤمنها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشرفة على الزيارة.
كما أشارت إلى أن اللجنة الإعلامية ستصدر تباعًا بيانات توضيحية تتعلق بكل الإجراءات التنظيمية، بالتعاون مع اللجنة
العليا
واللجنة الكنسية المكلفتين بالتحضير للزيارة، داعية
وسائل الإعلام
إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات لتسهيل الحصول على بطاقات الاعتماد، التي ستوزع قبل 48 ساعة من وصول البابا إلى
مطار رفيق الحريري الدولي
.
الموقع الرسمي للتسجيل:
www.presidency.gov.lb/media-accreditation-form.html
و للاستفسارات الخاصة بعمل الإعلاميين فقط:
05/900402 – داخلي 3 أو 4
