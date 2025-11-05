عن الحرب في لبنان... ماذا قال مسؤولٌ إسرائيليّ؟

قال مسؤول إسرائيليّ "لا نسعى لحرب في ، لكن لن نتردد إذا لزم الأمر".

Advertisement

وأضاف المسؤول في حديثٍ لـ"الحدث"، أنّ " " يُعيد تمركزه في ، ما يُهدّد بحرب جديدة".

وتابع: "نرى أنّ هناك تباطؤا في جمع السلاح في جنوب لبنان".

ورحّب "بأيّ مفاوضات مع لبنان لكن من دون شروط مسبقة".

واعتبر أنّه "بحسب إتّفاق وقف إطلاق النار، لدينا حرية استهداف ما يُشكّل خطراً على أمننا من دون الرجوع للجنة الدولية".