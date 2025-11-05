Advertisement

لبنان

عن الحرب في لبنان... ماذا قال مسؤولٌ إسرائيليّ؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1438439-638979595850535133.jpg
Doc-P-1438439-638979595850535133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول إسرائيليّ "لا نسعى لحرب في لبنان، لكن لن نتردد إذا لزم الأمر".
Advertisement
 
 
وأضاف المسؤول الإسرائيلي في حديثٍ لـ"الحدث"، أنّ "حزب الله" يُعيد تمركزه في جنوب لبنان، ما يُهدّد بحرب جديدة".
 
 
وتابع: "نرى أنّ هناك تباطؤا في جمع السلاح في جنوب لبنان".
 
 
ورحّب "بأيّ مفاوضات مع لبنان لكن من دون شروط مسبقة".
 
 
واعتبر أنّه "بحسب إتّفاق وقف إطلاق النار، لدينا حرية استهداف ما يُشكّل خطراً على أمننا من دون الرجوع للجنة الدولية".
مواضيع ذات صلة
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
lebanon 24
05/11/2025 19:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح جديد لنتنياهو عن لبنان.. ماذا قال؟
lebanon 24
05/11/2025 19:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي جديد عن نصرالله.. ماذا قال؟
lebanon 24
05/11/2025 19:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
lebanon 24
05/11/2025 19:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-11-05
11:58 | 2025-11-05
11:51 | 2025-11-05
11:05 | 2025-11-05
11:03 | 2025-11-05
11:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24