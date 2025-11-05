Advertisement

لبنان

بيروت تستضيف المهرجان البريطاني للأفلام "تقاطعات"

Lebanon 24
05-11-2025 | 10:00
تستضيف بيروت بين 13 و19 تشرين الثاني 2025 مهرجان "تقاطعات" بالتعاون بين المجلس الثقافي البريطاني، السفارة البريطانية، وسينما متروبوليس، بدعم من حملة GREAT Britain & Northern Ireland. يقام المهرجان في سينما متروبوليس – مار مخايل، ويهدف للاحتفاء بالسينما البريطانية وتعزيز التواصل مع المشهد السينمائي اللبناني.
يحمل المهرجان عنوان "تقاطعات" ليعكس التقاء الإبداع والتكنولوجيا والسرد والحوار، ويقام كل عامين لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات ودعم نمو الصناعات الإبداعية في البلدين.

ويضم المهرجان 12 فيلماً بريطانياً بين معاصرة وكلاسيكيات، من بينها: Grand Theft Hamlet، Hot Milk، The Old Oak، The Zone of Interest، Easy Virtue (بعرض ختامي مع موسيقى حية).

البرنامج المهني

يقدّم المهرجان ورش عمل وجلسات متخصصة للسينمائيين اللبنانيين:

تصميم الصوت والتكنولوجيا (14–16 تشرين الثاني) مع خبراء بريطانيين.

السينما وعالم الألعاب (15 تشرين الثاني)، استكشاف التقاطعات بين الألعاب والفيلم.

جلسة نمو الصناعة (18 تشرين الثاني) لمناقشة الشراكات الإبداعية.

الختام (19 تشرين الثاني) بعرض موسيقي مباشر لفيلم Easy Virtue بمشاركة فادي طبّال وجوليا صبرا.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24