لبنان

قائد الجيش استقبل بلاسخارت وسفير كندا

Lebanon 24
05-11-2025 | 10:27
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert، وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل سفير كندا في لبنان Gregory Galligan يرافقه الملحق العسكري الكندي المقدمJawad Al Khairy، وبحث معه في الأوضاع في المنطقة.
 
الملحق العسكري

رودولف هيكل

قائد الجيش

لبنان وا

كندا

كندي

