قائد الجيش استقبل بلاسخارت وسفير كندا

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في Jeanine Hennis – Plasschaert، وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل سفير في لبنان Gregory Galligan يرافقه الكندي المقدمJawad Al Khairy، وبحث معه في الأوضاع في المنطقة.