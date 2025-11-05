Advertisement

لبنان

في هذه المناطق.. "الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:29
Doc-P-1438445-638979608017941787.jpeg
Doc-P-1438445-638979608017941787.jpeg photos 0
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، "جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي الطريق الجديدة ومدخل صبرا (الرحاب) أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الإلكترونية المهربة. وطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
الطريق الجديدة

الطريق الجديد

طريق الجديدة

اللبنانية

القضاء ا

الريجي

القضاء

