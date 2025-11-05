في هذه المناطق.. "الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، "جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي ومدخل (الرحاب) أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الإلكترونية المهربة. وطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص".

Advertisement