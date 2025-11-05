26
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في هذه المناطق.. "الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة
Lebanon 24
05-11-2025
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية
"
الريجي
"، "جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي
الطريق الجديدة
ومدخل
صبرا
(الرحاب) أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الإلكترونية المهربة. وطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها
القضاء
المختص".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في برجا وسبلين والصرفند... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
Lebanon 24
في برجا وسبلين والصرفند... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
05/11/2025 19:27:56
05/11/2025 19:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
Lebanon 24
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
05/11/2025 19:27:56
05/11/2025 19:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة.. هذا ما أعلنته "الريجي"
Lebanon 24
ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة.. هذا ما أعلنته "الريجي"
05/11/2025 19:27:56
05/11/2025 19:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
05/11/2025 19:27:56
05/11/2025 19:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الطريق الجديدة
الطريق الجديد
طريق الجديدة
اللبنانية
القضاء ا
الريجي
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
البستاني: مغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
Lebanon 24
البستاني: مغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
18:14 | 2025-11-05
05/11/2025 06:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي
Lebanon 24
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي
17:58 | 2025-11-05
05/11/2025 05:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كبارة: لا بد من متابعة أي معطيات عن أداء يسيء للجامعة اللبنانية وتاريخها
Lebanon 24
كبارة: لا بد من متابعة أي معطيات عن أداء يسيء للجامعة اللبنانية وتاريخها
17:51 | 2025-11-05
05/11/2025 05:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في البقاع.. هذا ما ضبطته "مصلحة الليطاني"
Lebanon 24
في البقاع.. هذا ما ضبطته "مصلحة الليطاني"
17:05 | 2025-11-05
05/11/2025 05:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة: توقيف فلسطيني بتهمة تجارة الأسلحة
Lebanon 24
أمن الدولة: توقيف فلسطيني بتهمة تجارة الأسلحة
17:03 | 2025-11-05
05/11/2025 05:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
08:26 | 2025-11-05
05/11/2025 08:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
06:28 | 2025-11-05
05/11/2025 06:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
11:30 | 2025-11-05
05/11/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
18:30 | 2025-11-04
04/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مغارة جعيتا بين الإهمال والمهزلة ...مَن يحاسب مَن؟
Lebanon 24
مغارة جعيتا بين الإهمال والمهزلة ...مَن يحاسب مَن؟
08:00 | 2025-11-05
05/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
18:14 | 2025-11-05
البستاني: مغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
17:58 | 2025-11-05
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي
17:51 | 2025-11-05
كبارة: لا بد من متابعة أي معطيات عن أداء يسيء للجامعة اللبنانية وتاريخها
17:05 | 2025-11-05
في البقاع.. هذا ما ضبطته "مصلحة الليطاني"
17:03 | 2025-11-05
أمن الدولة: توقيف فلسطيني بتهمة تجارة الأسلحة
17:01 | 2025-11-05
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
09:42 | 2025-11-05
05/11/2025 19:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
09:58 | 2025-11-03
05/11/2025 19:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
19:16 | 2025-11-02
05/11/2025 19:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24