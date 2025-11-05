سليمان يدعو لضبط الخطاب السياسي وحماية السلم الأهلي

Advertisement

اعتبر الرئيس أن الاتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية يجب ألا تمر دون مساءلة، خصوصًا تلك التي قد تؤدي إلى القتل أو التصفية الجسدية أو المعنوية للخصوم. ودعا رؤساء المجموعات السياسية والمؤثرين الاجتماعيين والسياسيين إلى الالتزام بآداب الخطاب والضوابط الذاتية على المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، ليكونوا قدوة وموجّهين لمناصريهم.وأكد سليمان أن اتهام الصحف أو أو المواقع الإلكترونية أو أي شخص بتهم خطيرة مثل الخيانة أو العمالة أو السرقة دون دليل واضح يُحمّل مطلق الاتهام كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. وذكر أمثلة على الاتهامات المتداولة: الطعن بالظهر، العمالة للغرب أو ، الانعزاليون الجدد، خيانة الطائفة، محاولات ضرب ، الفتنة الطائفية، التمويل الأجنبي، وغيرها.وتساءل: "ألم نتعظ من دروس الماضي، من حرب الإسناد، ومن حالات التجسّس والطعن بالظهر والارتباط بالعدو؟".وختم بالقول إن يجب أن يلعب دورًا حاسمًا في ردع ممارسات الاغتيالات السياسية والمعنوية، حماية للسلم الأهلي وحق المواطنين في التعبير المسؤول، مؤكدًا أن السياسة في جوهرها أخلاق وخدمة للناس وتحسين لظروف حياتهم.