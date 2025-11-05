Advertisement

لبنان

لجنة الخارجية النيابية بحثت آخر التطورات الإقليمية والدولية

Lebanon 24
05-11-2025 | 09:20
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة النائب فادي علامة، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وأعضاء اللجنة، لبحث آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وأكد علامة أن الاجتماع تناول عدة ملفات أساسية، منها الانتهاكات الإسرائيلية وآلية تقديم لبنان للشكاوى إلى الأمم المتحدة، والوضع على الحدود ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إضافة إلى موضوع الدعم الذي يرتبط بملف السلاح وحصره.

كما ناقشت اللجنة ملف اليونيفيل وخيارات الرقابة الدولية بعد انتهاء عملها، وملفات الترسيم مع سوريا وقبرص، حيث أعرب الوزير عن رضا لبنان عن نتائج التفاوض مع الحكومة القبرصية.

وشمل النقاش أيضاً عمل الميكانيزم والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك المبادرة المصرية واللقاء مع وزير الخارجية الألماني، مؤكداً أن جميع الأفكار لا تزال قيد الدراسة بهدف حماية لبنان والحفاظ على سيادته. كما تم التطرق إلى الوضع الفني والمالي لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية. 
