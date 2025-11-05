Advertisement

لبنان

"ممارسات غير قانونية في المدارس الخاصة".. نقابة المعلمين تحذر

Lebanon 24
05-11-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1438452-638979619651397746.jpg
Doc-P-1438452-638979619651397746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، بعد اجتماع طارئ، متابعة الشكاوى المتزايدة من أساتذة المدارس الخاصة حول ممارسات وصفها بـ"غير قانونية وغير تربوية" من قبل بعض الإدارات.
Advertisement

وذكرت النقابة أن هناك مدارس تُجبر الأساتذة على توقيع براءات ذمة كاذبة تفيد بحصولهم على كامل مستحقاتهم، إضافة إلى حجز الرواتب وابتزازهم لتوقيع بيانات مالية بصندوق التعويضات بالقيمة الدنيا للأجور، معتبرة هذه الممارسات "اعتداءً على كرامة المعلم وتلاعباً بالحقوق المكتسبة".

وأكد المجلس أن أي توقيع يتم تحت الضغط أو التهديد "باطل قانوناً وغير مقبول أخلاقياً"، محملاً وزارة التربية مسؤولية التحرك الفوري وفتح تحقيقات بحق الإدارات المخالفة. كما دعا إدارة صندوق التعويضات إلى التحقق من صحة أي بيان مالي قبل اعتماده.

وشددت النقابة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لمواجهة هذه التجاوزات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ونشر أسماء المدارس المخالفة، ودعت الأساتذة إلى عدم توقيع أي بيان مالي لا يعكس رواتبهم الفعلية.
مواضيع ذات صلة
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تشرح التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات
lebanon 24
05/11/2025 19:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس أعادت أقساطها إلى ما كانت عليه في عام 2019 فيما رواتب المعلمين لم تتحسّن
lebanon 24
05/11/2025 19:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة
lebanon 24
05/11/2025 19:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "GDS": كل أعمالنا لتطوير البنى التحتية الخاصة بالاتصالات قانونية
lebanon 24
05/11/2025 19:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة صندوق التعويضات

المجلس التنفيذي

صندوق التعويضات

نقابة المعلمين

مجلس التنفيذ

القضاء

دنيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-11-05
11:58 | 2025-11-05
11:51 | 2025-11-05
11:05 | 2025-11-05
11:03 | 2025-11-05
11:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24