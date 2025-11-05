وزير الدفاع استقبل سفراء كندا وقطر لمناقشة دعم الجيش

Advertisement

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة السفير الكندي غريغوري غاليغان، بمناسبة توليه مهامه، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين وكندا، وجهود الأخيرة في دعم وتطوير قدراته. كما جرى البحث في خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة والصعوبات المرتبطة باستمرار لبعض المواقع على الحدود الجنوبية.كما استقبل الوزير منسى السفير بن آل ثاني، حيث تم استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والدعم القطري المستمر للدولة والجيش. وأشاد الوزير بموقف قطر الثابت إلى جانب لبنان، ودورها الإقليمي والدولي في تعزيز الاستقرار والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات المختلفة.