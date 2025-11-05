Advertisement

لبنان

وزير الدفاع استقبل سفراء كندا وقطر لمناقشة دعم الجيش

Lebanon 24
05-11-2025 | 11:00
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة السفير الكندي غريغوري غاليغان، بمناسبة توليه مهامه، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان وكندا، وجهود الأخيرة في دعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته. كما جرى البحث في خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة والصعوبات المرتبطة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع على الحدود الجنوبية.
كما استقبل الوزير منسى السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تم استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والدعم القطري المستمر للدولة والجيش. وأشاد الوزير بموقف قطر الثابت إلى جانب لبنان، ودورها الإقليمي والدولي في تعزيز الاستقرار والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات المختلفة.
