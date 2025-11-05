Advertisement

لبنان

أمن الدولة: توقيف فلسطيني بتهمة تجارة الأسلحة

Lebanon 24
05-11-2025 | 11:03
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعة لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، تمكنت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بتاريخ 4/11/2025، من توقيف الفلسطيني (م. ص.) بجرم تجارة الأسلحة وإطلاق النار في الهواء في مناسبات عدة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
