Advertisement
لبنان
أمن الدولة: توقيف فلسطيني بتهمة تجارة الأسلحة
Lebanon 24
05-11-2025
|
11:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement
متابعة لجهود
المديرية العامة
لأمن الدولة في مكافحة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، تمكنت
مديرية الجنوب
الإقليمية في
أمن الدولة
، بتاريخ 4/11/2025، من توقيف الفلسطيني (م. ص.) بجرم تجارة الأسلحة وإطلاق النار في الهواء في مناسبات عدة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
