لبنان

كبارة: لا بد من متابعة أي معطيات عن أداء يسيء للجامعة اللبنانية وتاريخها

Lebanon 24
05-11-2025 | 11:51
رأى النائب كريم كبارة، أنَّ "الجامعة اللبنانية تميزت عبر العقود الماضية كصرح وطني خرج نخباً ومبدعين في مختلف المجالات"، وقال: "المهم اليوم، الحفاظ على هذا الصرح والنهوض به".
وأضاف: "لذلك، لا بد من متابعة أي معطيات عن أداء يسيء لهذه الجامعة وتاريخها عبر لجان تحقيق شفافة ومهنية وعادلة تعطي كل ذي حق حقه وتوثق أي ارتكابات أو مخالفات لمحاسبة المتورطين بها".
 
 
