الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي

استقبل البطريرك ، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وفداً من الأكاديميين والباحثين اللبنانيين والفرنسيين ضم مدير "المدرسة التطبيقية للدراسات " في " PHE " الدكتور جان ميشال مورنون، مدير العلاقات الدولية في "المعهد الفرنسي لعلم الآثار" "PSL" الدكتور لوك اوبري، عالم الآثار الدكتور حسان العكرا والدكتور عماد فغالي، في زيارة عرض في خلالها أعضاء الوفد التعاون الجامعي وإمكانية تطبيقه بين عدد من جامعات وجامعات والذي يقدم فرصا لطلاب الماستر والدكتوراه لناحية تبادل الخبرات ومتابعة التحصيل الأكاديمي في مختلف الإختصاصات".

ورافق الوفد الطالب الفرنسي ماتيو كاستولان الذي يتابع دراسته العليا حول لبنان في إطار هذا التعاون الاكاديمي.