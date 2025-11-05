25
لبنان
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي
Lebanon 24
05-11-2025
|
11:58
photos
استقبل البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وفداً من الأكاديميين والباحثين اللبنانيين والفرنسيين ضم مدير "المدرسة التطبيقية للدراسات
العليا
" في
باريس
" PHE " الدكتور جان ميشال مورنون، مدير العلاقات الدولية في "المعهد الفرنسي لعلم الآثار" "PSL" الدكتور لوك اوبري، عالم الآثار الدكتور حسان العكرا والدكتور عماد فغالي، في زيارة عرض في خلالها أعضاء الوفد التعاون الجامعي وإمكانية تطبيقه بين عدد من جامعات
فرنسا
وجامعات
لبنان
والذي يقدم فرصا لطلاب الماستر والدكتوراه لناحية تبادل الخبرات ومتابعة التحصيل الأكاديمي في مختلف الإختصاصات".
ورافق الوفد الطالب الفرنسي ماتيو كاستولان الذي يتابع دراسته العليا حول لبنان في إطار هذا التعاون الاكاديمي.
ومساء استقبل
الراعي
وفدا من بلدية جونية برئاسة رئيس البلدية فيصل افرام في زيارة "التماس بركة" اعرب في خلالها افرام عن "الإستعداد والجهوزية لمواكبة زيارة قداسة البابا لبنان نهاية الشهر الحالي"، مشيرا الى ان "مجلس بلدية جونية يضع في تصرف الصرح البطريركي كل الإمكانات ويلتمس بركة غبطته في هذه الزيارة الأولى للمجلس رئيسا وأعضاء الى رأس الكنيسة المارونية".
