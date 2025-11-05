Advertisement

لبنان

في الشويفات.. من أوقف الجيش؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1438490-638979684120051944.PNG
Doc-P-1438490-638979684120051944.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
 
"يواصل الجيش ملاحقة المتورطين في إشكالات في مناطق مختلفة لتوقيفهم. وفي هذا الإطار، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ح.م.) لمشاركته في إطلاق النار على أحد المواطنين في منطقة مصنع الزهرة – بعلبك بتاريخ 22/ 7 / 2025، ما أدى إلى مقتله، وضبطت في حوزته أسلحة حربية ومبلغاً مالياً.


كذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة السبتية – المتن المواطن (ح.ر.) لإطلاقه النار في منطقتي الفنار والسبتية – المتن بتاريخ 3 / 11 / 2025، وسلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في الشويفات.. توقيف مروّجي مخدرات وضبط كميات متنوعة
lebanon 24
05/11/2025 21:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الشويفات أطلقت شعارها الجديد: يجسّد هوية المدينة المتجدّدة
lebanon 24
05/11/2025 21:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب
lebanon 24
05/11/2025 21:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مكافحة المخدرات مستمرة... وعمليات نوعية في الشويفات وبعبدا
lebanon 24
05/11/2025 21:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

صحراء الشويفات

قيادة الجيش

مديرية ال

القضاء ا

الشويفات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2025-11-05
14:11 | 2025-11-05
13:53 | 2025-11-05
13:38 | 2025-11-05
13:15 | 2025-11-05
13:06 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24