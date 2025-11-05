Advertisement

لبنان

هذا ما تفعله "اليونيفيل" يومياً.. تصريحٌ رسميّ

Lebanon 24
05-11-2025 | 12:41
A-
A+
Doc-P-1438492-638979686217833989.jpg
Doc-P-1438492-638979686217833989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل أنَّ "قوات الطوارىء الدولية تتعاون بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية يومياً"، وقالت: "إن العمل الذي نقوم به معا مهم ومتطلب، ولكن على مر السنين بنينا علاقات متينة ومثمرة".
Advertisement


وفي حديث عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، ذكرت أرديل أنَّ "دوريات اليونيفيل وأنشطتها العملياتية تواصلت اليوم جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء منطقة عملياتنا، ونظل ملتزمين التزاماً راسخاً بعملنا لدعم الأمن والاستقرار معاً".
مواضيع ذات صلة
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
lebanon 24
05/11/2025 21:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"
lebanon 24
05/11/2025 21:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول نصف ملعقة صغيرة يوميًا من زيت الزيتون!
lebanon 24
05/11/2025 21:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح... هذا ما قاله سلام بشأن نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
05/11/2025 21:51:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

كانديس أرديل

اللبنانية

باسم ال

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2025-11-05
14:11 | 2025-11-05
13:53 | 2025-11-05
13:38 | 2025-11-05
13:15 | 2025-11-05
13:06 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24