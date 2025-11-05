25
لبنان
هذا ما تفعله "اليونيفيل" يومياً.. تصريحٌ رسميّ
Lebanon 24
05-11-2025
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل
كانديس أرديل
أنَّ "قوات الطوارىء الدولية تتعاون بشكل وثيق مع القوات المسلحة
اللبنانية
يومياً"، وقالت: "إن العمل الذي نقوم به معا مهم ومتطلب، ولكن على مر السنين بنينا علاقات متينة ومثمرة".
وفي حديث عبر "
الوكالة الوطنية للإعلام
"، ذكرت أرديل أنَّ "دوريات اليونيفيل وأنشطتها العملياتية تواصلت اليوم جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء منطقة عملياتنا، ونظل ملتزمين التزاماً راسخاً بعملنا لدعم الأمن والاستقرار معاً".
