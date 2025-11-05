تدابير سير بسبب أعمال صيانة

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بدأت إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه في محلّة – ، حيث سيتمّ منع مرور السير من تقاطع بشارة باتجاه عمر بن خطاب ومن تقاطع شارع بن يحي، وتحويلهما باتجاه جادة بشارة الخوري – شكري حماصني ، اعتبارًا من الساعة 20:00 تاريخ اليوم 05-11-2025، لغاية الساعة 07:00 من يوم غد تاريخ 06-11-2025.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.