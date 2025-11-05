Advertisement

لبنان

تدابير سير بسبب أعمال صيانة

Lebanon 24
05-11-2025 | 12:44
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بدأت إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه في محلّة بشارة الخوريشارع عمر بن الخطاب، حيث سيتمّ منع مرور السير من تقاطع بشارة الخوري باتجاه عمر بن خطاب ومن تقاطع شارع الصلح بن يحي، وتحويلهما باتجاه جادة بشارة الخوري – شكري حماصني الشارع الرئيسي، اعتبارًا من الساعة 20:00 تاريخ اليوم 05-11-2025، لغاية الساعة 07:00 من يوم غد تاريخ 06-11-2025.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
