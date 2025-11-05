Advertisement

لبنان

الحجار عرض مع خواجة والبعريني شؤوناً إنمائية واطلع من اللقيس على واقع النساء المعوقات

Lebanon 24
05-11-2025 | 12:57
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب محمد خواجة، ثم النائب وليد البعريني، وتم البحث مع كل منهما في شؤون إنمائية وخدماتية.
كذلك، التقى رئيس بلدية كفرشيما وسيم الرجي مع وفد من المجلس البلدي ومخاتير، حيث تم التداول في ملفات إنمائية تهم البلدة، وأكد الوزير الحجار "حرصه على مواكبة حاجات البلديات ودعم العمل البلدي".


أيضاً، استقبل الوزير الحجار رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس يرافقها وفد.
 
سيلفانا اللقيس

وليد البعريني

المجلس البلدي

وزير الداخلية

العمل البلدي

النائب محمد

محمد خواجة

