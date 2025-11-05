28
لبنان
الحجار عرض مع خواجة والبعريني شؤوناً إنمائية واطلع من اللقيس على واقع النساء المعوقات
Lebanon 24
05-11-2025
|
12:57
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، في مكتبه اليوم،
النائب محمد
خواجة، ثم النائب
وليد البعريني
، وتم البحث مع كل منهما في شؤون إنمائية وخدماتية.
كذلك، التقى رئيس بلدية كفرشيما
وسيم الرجي
مع وفد من
المجلس البلدي
ومخاتير، حيث تم التداول في ملفات إنمائية تهم البلدة، وأكد الوزير
الحجار
"حرصه على مواكبة حاجات البلديات ودعم
العمل البلدي
".
أيضاً، استقبل الوزير الحجار رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً
سيلفانا اللقيس
يرافقها وفد.
