Advertisement

لبنان

في لبنان.. "هورمونات مهرّبة" داخل متجر!

Lebanon 24
05-11-2025 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1438498-638979699189551597.PNG
Doc-P-1438498-638979699189551597.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان، أنها "دهمت محلاً في محلة سبلين يحتوي على متممات غذائية وهورمونات مهربة حيث تم ضبط البضاعة".
Advertisement


وذكرت المديرية أنه "تم اقتياد صاحب البضاعة مع المضبوطات إلى مركز الشعبة بغية إجراء المقتضى القانوني".
مواضيع ذات صلة
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
lebanon 24
06/11/2025 03:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل متجر "ون دولار".. النار التهمت أجساد 23 شخصا
lebanon 24
06/11/2025 03:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
lebanon 24
06/11/2025 03:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
صورٌ لأسلحة مُهرّبة إلى لبنان.. شاهدوها!
lebanon 24
06/11/2025 03:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للجمارك

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2025-11-05
17:57 | 2025-11-05
17:05 | 2025-11-05
17:03 | 2025-11-05
16:37 | 2025-11-05
16:33 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24