تيار "العزم" وGrow ينظمان تدريبًا على الدمج بين العلامة التجارية والذكاء الاصطناعي

نظم قطاع المرأة في " " بالتعاون مع مؤسسة "Grow" ورشة عمل تدريبية بعنوان "كيف تبني علامتك التجارية باستخدام branding & Ai بمشاركة المدربة ريان مراد، وذلك في مركز "العزم" الثقافي "بيت الفن" في .بداية القت رئيسة قطاع المرأة في كلمة رحبت فيها بداية بالحاضرين، وقالت: "ورشتنا التدريبية اليوم كيف نحاول ان نصنع أثراً في عالم سريع التغير، والتي تأتي ضمن سلسلة برامجنا لتنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات في مواجهة تحديات العصر".وأضافت: "في هذا اللقاء مع المدربة ريان المراد نجمع بين فنون بناء الهوية والتأثير (Branding) وقوة التقنية الحديثة (Ai)، لنكتشف معاً كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز رؤيتنا، ويطوّر أدواتنا، ويساهم في خلق علامة تجارية أكثر حضوراً وفعالية في سوق يتغيّر كل لحظة".وختمت مبيّض قائلة: "إن مشاركتكم اليوم ليست مجرد حضور، بل هي خطوة نحو مستقبل أكثر وعياً وإبداعاً وتميّزاً".واستهلت المدربة ريان المراد تدريبها مشيرة الى ان "هذه الورشة ضمن رؤيتها في تمكين الشباب والنساء في طرابلس من مهارات ، وتعزيز فرصهم في العمل الرقمي والاقتصاد الأخضر. وهي تأتي ضمن سلسلة تدريبات تفاعلية تعمل من خلالها Grow على دمج التحوّل التكنولوجي مع ريادة الأعمال المستدامة، ورفع الوعي حول دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص عمل جديدة وأكثر استدامة".وشددت على "كيفية ان يكتشف المشاركون كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون شريكاً في الإبداع من خلال: تصميم هوية بصرية رقمية". وتناولت طريقة "إنشاء محتوى تسويقي ذكي والسبيل الى تطوير أفكار مشاريع تعتمد على أدوات Ai ".واستخدم المشاركون أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم شعارات وهوية بصرية لأفكارهم الخاصة. (الوكالة الوطنية)