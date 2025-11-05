Advertisement

لبنان

تم تخفيضها.. كم أصبحت قيمة كفالة هانيبال القذافي؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1438505-638979708333477648.jpg
Doc-P-1438505-638979708333477648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم تخفيض الكفالة المفروضة لإخلاء سبيل هانيبال القذافي من 14 مليون دولار إلى مليون دولار، مشيرة إلى أنه "تم رفع منع السفر أيضاً".
Advertisement
 

وأوضحت المعلومات أن "القرار سيُتخذ بهذا الشأن بعد ساعات بسبب وجود ثغرة قانونية يُعمل على حلّها". 

مواضيع ذات صلة
11 مليون دولار كفالة للافراج عن هانيبال القذافي: "كنتُ طفلاً حين اختفى الصّدر"
lebanon 24
06/11/2025 03:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فريق دفاع هانيبال القذافي يرفض مبدأ الكفالة ويعتبره استمرارًا للظلم
lebanon 24
06/11/2025 03:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ثغرة تحتاج إلى معالجة قبل الإفراج عن هانيبال ‏القذافي
lebanon 24
06/11/2025 03:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد الليبي سلم الرئيس جوزاف عون رسالة من الدبيبة لإنهاء ملف هانيبال القذافي (الحدث)
lebanon 24
06/11/2025 03:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24

القذافي

هانيبال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2025-11-05
17:57 | 2025-11-05
17:05 | 2025-11-05
17:03 | 2025-11-05
16:37 | 2025-11-05
16:33 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24