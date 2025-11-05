28
لبنان
شحادة اطلع من وفدي بلديتي خربة الجرد وبيت شباب على مشاكل بلدتيهما
Lebanon 24
05-11-2025
|
13:53
استقبل وزير المهجرين
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في مكتبه، وفداً من بلدية خربة الجرد في
عكار
ضم رئيس البلدية ميلاد جريج والمختار كامل
البستاني
.
واطلع شحادة من الوفد على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه أبناء البلدة، لا سيما تلك المتعلقة بمتابعة ملفات المهجرين لدى الوزارة.
وأشار الوفد إلى أن "هناك ملفات تشمل حالات وفاة وورثة تحتاج إلى استكمال معاملات إدارية دقيقة".
وتحدث عن "صعوبة تحديد بعض المعالم العقارية في البلدة، بعد مرور أكثر من أربعين عاما على التهجير، مما يعرقل عملية استكمال الملفات".
ووعد شحادة بمتابعة القضية، مؤكدا "حرصه على حفظ حقوق أبناء خربة الجرد وإنجاز معاملاتهم وفق الأصول".
وفي سياق متصل، استقبل شحادة رئيس بلدية بيت شباب موريس غبريال على رأس وفد من
أعضاء المجلس البلدي
.
وعرض الوفد أمامه تجربة البلدية في مشروع رقمنة الخدمات البلدية، ووجه إليه دعوة رسمية لحضور حفل إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالبلدية.
وأشاد شحادة بهذه المبادرة، معتبراً أن "التحول الرقمي في البلديات يشكل خطوة أساسية نحو بناء إدارة محلية حديثة وشفافة"، مؤكدا "دعم الوزارة الكامل لمثل هذه المشاريع التي تسهّل تواصل المواطنين مع مؤسساتهم وتُعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
