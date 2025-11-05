28
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-11-2025
|
14:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "JNS" الإسرائيليّ تقريراً جديداً قالت فيه إنّ "
حزب الله
في
لبنان
مُنشغل بتنظيم قوّاته العسكرية"، متحدثاً عن أنّ الحزب تمكنه من سدّ الفراغ ضمن قياداته.
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنه "منذ 27 تشرين الثاني 2024، دخلت
إسرائيل
وحزب الله رسمياً في حالة وقف إطلاق النار، لكن لا يمرُّ يوم من دون أن يسعى الحزب إلى انتهاك الاتفاق من خلال محاولة إعادة بناء قدراته المدمرة، مما يؤدي إلى غارات جوية إسرائيلية".
وأكمل: "في الوقت نفسه، يسعى حزب الله إلى تنفيذ استراتيجية سياسية للسيطرة على البرلمان اللبناني، فيما الدولة
اللبنانية
عاجزة إلى حد كبير عن وقف أنشطته، تاركة إسرائيل تقوم بالعمل الثقيل، بحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين كبار".
بدوره، صرَّح العقيد (المتقاعد) جاك نيريا، المُحلّل في مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية ونائب رئيس قسم التقييم السابق في الاستخبارات العسكرية
الإسرائيلية
، لـ"JNS" قائلاً إنَّ "حزب الله يتلقى أموالاً رقمية من المغتربين الشيعة، بالإضافة إلى مبالغ من العراق تسمى بـ(أموال قاسم)، في إشارةٍ إلى
الأمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم"، مشيراً إلى أنَّ "مجمع هذه الأموال يبلغُ قرابة الـ500 مليون دولار".
وتابع: "أعتقدُ أنَّ حزب الله منشغل الآن بتنظيم قواته، على الرغم من أنه أكمل تقريباً ملء الصفوف المفقودة، وتعيين القادة الذين قُتلوا، وتدريب قوات الرضوان (النخبة) من جديد، وتشغيل مصانع تجميع الصواريخ الدقيقة وتجميع الطائرات من دون طيار، ونشر نقاط مراقبة في جنوب لبنان، وإدخال الأسلحة من
سوريا
وأماكن أخرى إلى لبنان، من خلال المعابر غير الشرعية التي يبلغ عددها ما يقرب من 377، وبالطبع تدفق الأموال الرقمية".
التقرير يقول إنه وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإنَّ "حزب الله خسر أكثر من 80% من ترسانته قبل الحرب بحلول شهر تشرين الثاني 2024"، لكن نيريا يقول إنَّ "الحزب ما زالَ يمتلكُ ترسانة كبيرة"، وأضاف: "في بيانات اليوم، تشير التقديرات أيضاً إلى أنه لدى حزب الله ما يقارب 30 ألف قذيفة متبقية، وهو عدد ليس بالقليل، بعضها قذائف بعيدة المدى ومعظمها صواريخ قصيرة المدى".
وحذّر نيريا من أن هذا الحشد العسكري يقترن باستراتيجية سياسية متطورة للسيطرة على الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن "
الولايات المتحدة
لجأت إلى استخدام إسرائيل كوكيلٍ لها للضغط على
بيروت
لاتخاذ إجراءات ضد أسلحة حزب الله، وأضاف: "في نهاية المطاف، قال نيريا إنه ستكون هناك حاجة لعملية جوية إسرائيلية واسعة النطاق لإضعاف حزب الله أكثر وتمكين الحكومة اللبنانية من التحرر من قبضته".
كذلك، أشار إلى أنه خلال عملية "سهام
الشمال
" التي شنها سلاح الجو
الإسرائيلي
في 23 أيلول 2024، كانت 1600 طلعة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مدى عدة أيام فعّالة للغاية ضد قدرات "حزب الله"، على حدّ تعبيره.
بدوره، صرّح اللواء (احتياط) عوزي ديان، الذي شغل منصب نائب رئيس الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي، لوكالة "JNS": "سيبذل حزب الله قصارى جهده للعودة والتعافي، وهذا صحيح عسكرياً، وصحيح أيضاً سياسياً".
ووضع ديان استراتيجيةً متعددة المراحل لإسرائيل في التعامل مع هذا التهديد، وقال: "أولًا، الاستعداد العملياتي دائماً وفقاً لقدرات العدو، لا وفقاً لنواياه، لأن التاريخ مليء بالأخطاء في تقييم نواياه، سواءً في محاولة فهمها أو تخمينها، أو بالأحرى التنبؤ بنوايا العدو، ومن الأفضل الاستعداد وفقًا لقدراته. أما العنصر الثاني غير القابل للتفاوض فهو الحفاظ على منطقة عازلة دائمة".
وتابع: "الحدود الدولية في لبنان اليوم تبعد في بعض الأماكن عشرات الأمتار عن البلدات الإسرائيلية الشمالية، وهذا ينطبق على المطلة، وعلى مسكاف عام، وعلى شلومي، وكذلك على أماكن أخرى، ولذلك يجب أن يكون الدفاع في منطقة أمنية. والوضع الأمثل هو ما يسميه الأميركيون منطقة الموت، كما فعلوا بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية".
وزعم ديان أن "أي انتهاك كبير من جانب حزب الله ينبغي أن تستغله إسرائيل لتوسيع منطقتها الأمنية الضيقة الحالية في جنوب لبنان".
كذلك، جادل ديان بأنَّه "على إسرائيل أن تتخلى عن ترددها في توجيه الضربة الأولى"، مشيراً إلى أنّ "إحباط محاولة حزب الله للتعافي يجب أن يسمح أيضاً، في ظل شروط معينة متفق عليها
في إسرائيل
، بشن هجوم مضاد استباقي، أي أنَّ هناك أماكن لا خيار فيها سوى ضربه قبل أن يضربك، وهذا أمر امتنعت إسرائيل عن فعله لسنواتٍ طويلة".
ديان قال إنّ "أميركا تمارس الضغط الاقتصادي لا العسكري"، وأضاف: "الأميركيون يُحققون نوعاً من السلام، وسلامهم اقتصادي ونفعي. عندما يتعلق الأمر بالتهديد باستخدام القوة العسكرية في المنطقة، ستعتمد الولايات المتحدة دائماً على إسرائيل".
ديان قال إن "إسرائيل لا تنوي احتلال لبنان"، وأضاف: "مع ذلك، لن يكون هناك سلام من دون
القضاء
على الإرهاب. إذا كان هذا صحيحاً في غزة، فهو صحيح في لبنان، وهو صحيح في سوريا أيضاً".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
06/11/2025 03:27:51
06/11/2025 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
06/11/2025 03:27:51
06/11/2025 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
06/11/2025 03:27:51
06/11/2025 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام لافت... ماذا قال مسؤول إيرانيّ كبير عن قوّة "حزب الله"؟
Lebanon 24
كلام لافت... ماذا قال مسؤول إيرانيّ كبير عن قوّة "حزب الله"؟
06/11/2025 03:27:51
06/11/2025 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
الأمين العام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
اللبنانية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الضغط يشتدّ على العملات
Lebanon 24
الضغط يشتدّ على العملات
18:30 | 2025-11-05
05/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد مخرج
Lebanon 24
التمديد مخرج
17:57 | 2025-11-05
05/11/2025 05:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بفارق بسيط.. "الحكمة" يخسر أمام "غوركان الإيراني" ضمن افتتاح "وصل"
Lebanon 24
بفارق بسيط.. "الحكمة" يخسر أمام "غوركان الإيراني" ضمن افتتاح "وصل"
17:05 | 2025-11-05
05/11/2025 05:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
17:03 | 2025-11-05
05/11/2025 05:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً
Lebanon 24
صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً
16:37 | 2025-11-05
05/11/2025 04:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
18:30 | 2025-11-05
الضغط يشتدّ على العملات
17:57 | 2025-11-05
التمديد مخرج
17:05 | 2025-11-05
بفارق بسيط.. "الحكمة" يخسر أمام "غوركان الإيراني" ضمن افتتاح "وصل"
17:03 | 2025-11-05
مقدمات النشرات المسائيّة
16:37 | 2025-11-05
صليبا: لوقف الحفلات في محيط مغارة جعيتا فوراً
16:33 | 2025-11-05
آخر تقرير أميركي عن عون و"حزب الله".. ماذا أعلن؟
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24