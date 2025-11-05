Advertisement

لبنان

الجيش يتحرّك شرق ميس الجبل بعد رصد قوة إسرائيلية

Lebanon 24
05-11-2025 | 14:54
توجّهت دورية من الجيش اللبناني إلى محيط حي الكساير شرقي ميس الجبل، بعد رصد تحرّكات لقوّة إسرائيلية, بحسب مندوبة لبنان24
ميس الجبل

إسرائيل

لبنان24

دوري

