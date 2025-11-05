Advertisement

لبنان

مبادرة بيئية في عكّار: إعادة طيور بريّة إلى الطبيعة

Lebanon 24
05-11-2025 | 15:21
نفّذت مصلحة الزراعة في عكّار بالتعاون مع بلدية الكواشرة مبادرة بيئية تمثلت في إطلاق عشرة طيور من نوع الوزّ في بحيرة الكواشرة، بهدف إعادة هذه الطيور إلى بيئتها الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي في المنطقة.
وكانت الطيور قد صودرت سابقًا من قبل الجيش اللبناني – فوج الحدود البرّي الأوّل بسبب مخالفة قانونية تتعلق باحتجاز طيور برّية محمية. وتم تسليمها إلى وزارة الزراعة التي تولّت رعايتها وتأهيلها قبل التأكد من جاهزيتها للعودة إلى الطبيعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الزراعة لحماية الحياة البرّية ومنع الصيد والاحتجاز العشوائي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات والجمعيات البيئية.

وتؤكد الوزارة أن الحفاظ على التنوع الحيوي مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي هو الأساس لضمان استدامة البيئة في جميع المناطق اللبنانية.
 
