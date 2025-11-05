مبادرة بيئية في عكّار: إعادة طيور بريّة إلى الطبيعة

Advertisement

نفّذت مصلحة الزراعة في عكّار بالتعاون مع بلدية مبادرة بيئية تمثلت في إطلاق عشرة طيور من نوع الوزّ في بحيرة الكواشرة، بهدف إعادة هذه الطيور إلى بيئتها الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي في المنطقة.وكانت الطيور قد صودرت سابقًا من قبل – فوج الحدود البرّي الأوّل بسبب مخالفة قانونية تتعلق باحتجاز طيور برّية محمية. وتم تسليمها إلى التي تولّت رعايتها وتأهيلها قبل التأكد من جاهزيتها للعودة إلى الطبيعة.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الزراعة لحماية الحياة البرّية ومنع الصيد والاحتجاز العشوائي، وبالتعاون مع والبلديات والجمعيات البيئية.وتؤكد الوزارة أن الحفاظ على التنوع الحيوي مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين والمجتمع المحلي هو الأساس لضمان استدامة البيئة في جميع المناطق .