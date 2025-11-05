كشفت صحيفة "معاريف" ، الأربعاء أنّ سرّع خلال الأسابيع الماضية محاولاته لإعادة التسلح والتعافي عسكرياً، "لكنه يواجه عوائق تُبطئ تقدمه".

وتشير التقديرات إلى أن بحوزة الحزب حالياً آلاف الصواريخ، أغلبها قصيرة المدى وغير دقيقة.





ويقول الجيش إنه قريباً لن يكون أمامه مفرّ من الإقدام على ما وصفه بـ"قطع رأس حزب الله"، لكن المسؤولين يؤكدون أن الحزب لم يصل بعد إلى مستوى يفرض على الجيش إطلاق عملية من هذا النوع.





وينفّذ الجيش الإسرائيلي حالياً ضربات تُقلّص من قوة حزب الله عبر استهداف منظوماته، وبنيته التحتية، وكذلك قدراته البشرية.





كذلك، تقول التقديرات الإسرائيلية إنّ الحزب يبتعد بأشهر قليلة عن " " الذي رسمته بشأن قدراته الهجومية.





ومع ذلك، ثمة قلق في الجيش من سيناريو آخر متعلق بحزب الله، وهو محاولته مهاجمة أحد 5 "مواقع توغل" تابعة للقوات الإسرائيلية داخل بهدف الضغط على حكومة لبنان التي تسعى لتجريد حزب الله من سلاحه.





هذا القلق يتطلب من المقاتلين والقوات المتمركزة، بحسب الصحيفة، يقظة واستعدادا أعلى، خصوصا مع انتقال المنطقة إلى طقس شتوي مصحوب بضباب وهطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة، ما قد يمنح الطرف المقابل ميزة في تنفيذ هجوم على المواقع.

