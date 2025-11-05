Advertisement

اعتصام فلسطيني احتجاجاً على إجراءات "الأونروا" في لبنان

05-11-2025 | 15:30
نفذت "لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين في لبنان" و"الحراكات الشعبية في المخيمات" و"لجنة النازحين الفلسطينيين من سوريا"، اعتصاما بمشاركة المئات من اللاجئين الفلسطينيين من كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، احتجاجا على إجراءات وكالة "الأونروا" ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا.
وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن "الإجراءات تتمثل في إلغاء مدارس وإغلاق صفوف دراسية وتقليص مساعدات، ووقف مساعدات اجتماعية، مع تقليص هائل في الخدمات الطبية المقدمة.


وخلال الاعتصام، ألقى جهاد موعد كلمة توقف فيها عند "ممارسات الاونروا في تقليص الخدمات وأثر ذلك السلبي الخطر على حياة اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم"، وقال: "إن الأوضاع في المجتمع الفلسطيني في لبنان تزداد مأسوية بسبب تجاهل الأونروا مطالب اللاجئين وحقوقهم ومعاناتهم والقرارات الجائرة لمديرة الأونروا دوروثي كلاوس".


ودعا موعد الأونروا إلى "زيادة مساعداتها وتطوير أدائها وبرامجها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا".
لجنة النازحين

دوروثي كلاوس

الفلسطينيين

لجنة الدفاع

الفلسطينية

النازحين

لبنان وا

فلسطين

