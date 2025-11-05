رسالة من سيناتور أميركي إلى لبنان: "أطلقوا سراح السجناء"

Advertisement

كتب عضو جو ويلسون، عبر منصة "إكس": "قد تحدثتُ مع سجناء سياسيين سوريين داخل سجن الرومية في ، سُجنوا من قِبل لمجرد معارضتهم لنظام الوحشي، الذي تعاون مع حزب الله".ودعا حكومتي لبنان وسوريا إلى "العمل بسرعة على آلية لإعادة السجناء السياسيين السوريين إلى ".وأشار الى "أن يجب على لبنان الوفاء بوعوده للرئيس ونزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام".