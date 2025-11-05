Advertisement

لبنان

رسالة من سيناتور أميركي إلى لبنان: "أطلقوا سراح السجناء"

Lebanon 24
05-11-2025 | 15:59
كتب عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري جو ويلسون، عبر منصة "إكس": "قد تحدثتُ مع سجناء سياسيين سوريين داخل سجن الرومية في لبنان، سُجنوا من قِبل حزب الله لمجرد معارضتهم لنظام الأسد الوحشي، الذي تعاون مع حزب الله".
ودعا حكومتي لبنان وسوريا إلى "العمل بسرعة على آلية لإعادة السجناء السياسيين السوريين إلى سوريا".
وأشار الى "أن يجب على لبنان الوفاء بوعوده للرئيس ترامب ونزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24