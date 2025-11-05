مأساة في الحازمية.. وفاة طبيب بعد سقوطه من شرفة منزله

Advertisement

تعرض طبيب الأسنان اوغيست لحادثة سقوط من شرفة منزله الواقع في الطابق الرابع في بلدة ما أدى إلى وفاته على الفور.وقد حضرت إلى مكان الحادث حيث أجرت الكشف الميداني واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كما تم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات لاستكمال التحقيقات والكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.يُذكر أن البدوي من بلدة ويبلغ من العمر 58 عاما.