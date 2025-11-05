Advertisement

لبنان

مأساة في الحازمية.. وفاة طبيب بعد سقوطه من شرفة منزله

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:13
تعرض طبيب الأسنان اوغيست البدوي لحادثة سقوط من شرفة منزله الواقع في الطابق الرابع في بلدة الحازمية ما أدى إلى وفاته على الفور.
وقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث حيث أجرت الكشف الميداني واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كما تم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات لاستكمال التحقيقات والكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

يُذكر أن البدوي من بلدة رأس بعلبك ويبلغ من العمر 58 عاما.
