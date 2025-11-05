Advertisement

لبنان

"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:14
عُلم أن بلديات بدأت بوضع القيم التأجيرية الخاصة بالعام 2025، الأمر الذي يتضمن زيادة للرسوم لقاء تقديم الخدمات.
 
وعُلم أنّ التخمين لتلك القيم التأجيرية سيؤدي إلى ارتفاع قيمتها سنوياً، ما سيعزز إيرادات البلديات ويُدخل إلى صناديقها أموالاً إضافية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

إيرا

جيري

تابع
خاص "لبنان 24"

