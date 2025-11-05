28
لبنان
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
عُلم أن بلديات بدأت بوضع القيم التأجيرية الخاصة بالعام 2025، الأمر الذي يتضمن زيادة للرسوم لقاء تقديم الخدمات.
وعُلم أنّ التخمين لتلك القيم التأجيرية سيؤدي إلى ارتفاع قيمتها سنوياً، ما سيعزز إيرادات البلديات ويُدخل إلى صناديقها أموالاً إضافية.
خاص "لبنان 24"
