Advertisement

لبنان

بشأن مغارة جعيتا.. ماذا أعلنت وزيرة السياحة مساء؟ (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1438558-638979823600635714.jpg
Doc-P-1438558-638979823600635714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وزارة السياحة عبر حسابها على "انستغرام"، مقطع فيديو للوزير لورا لحود الخازن تحدثت فيه عن قضية الحفل الذي أقيم في مغارة جعيتا والضجة التي نتجت عنه إثر ذلك.
Advertisement
 
 
وذكرت الخازن أن جعيتا هي أحد أهم معالم الطبيعة، مشيرة إلى أنها "كانت في زيارة إلى لندن حيث يشارك لبنان في أكبر معرضٍ سياحي، وذلك حينما حصلت مسألة الحفل".
 
 
وأوضحت الخازن أن وزارة السياحة لم تتلق أي كتاب خطيّ بشأن مسألة إقامة الحفل، لافتة إلى أن الوزارة أيضاً لم تُعطِ أي مواقفة رسمية له، وأضافت: "لقد تم توجيه كتاب إنذار رسمي طلبنا فيه الالتزام بكافة الشروط التي تمنع استخدام المواقع العامة من دون أي ترخيص مُسبق".
 
 
وأعلنت الخازن إقفال مغارة جعيتا بشكلٍ موقت وتشكيل لجنة خبراء للكشف عن أي ضرر لحق بالمغارة بسبب الحفل، معلنة أن "الوزارة تضع كافة إمكانياتها بتصرف التحقيق الذي تم فتحه بشأن ما حصل في المغارة". 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فيديو من مغارة جعيتا يثير ضجّة.. ما القصة؟
lebanon 24
06/11/2025 03:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو رائع لمغارة جعيتا… شاهدوه
lebanon 24
06/11/2025 03:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل حول الزفاف داخل مغارة جعيتا.. وزارة السياحة: سنوجه انداراً للبلدية
lebanon 24
06/11/2025 03:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي خلال زيارة مغارة جعيتا: أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض
lebanon 24
06/11/2025 03:29:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة السياحة

لورا لحود

انستغرام

الخازن

التزام

جعيتا

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2025-11-05
17:57 | 2025-11-05
17:05 | 2025-11-05
17:03 | 2025-11-05
16:37 | 2025-11-05
16:33 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24