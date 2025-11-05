بشأن مغارة جعيتا.. ماذا أعلنت وزيرة السياحة مساء؟ (فيديو)

نشرت عبر حسابها على " "، مقطع فيديو للوزير تحدثت فيه عن قضية الحفل الذي أقيم في مغارة والضجة التي نتجت عنه إثر ذلك.

وذكرت الخازن أن جعيتا هي أحد أهم معالم الطبيعة، مشيرة إلى أنها "كانت في زيارة إلى حيث يشارك في أكبر معرضٍ سياحي، وذلك حينما حصلت مسألة الحفل".

وأوضحت الخازن أن وزارة السياحة لم تتلق أي كتاب خطيّ بشأن مسألة إقامة الحفل، لافتة إلى أن الوزارة أيضاً لم تُعطِ أي مواقفة رسمية له، وأضافت: "لقد تم توجيه كتاب إنذار رسمي طلبنا فيه الالتزام بكافة الشروط التي تمنع استخدام المواقع العامة من دون أي ترخيص مُسبق".