لبنان
بشأن مغارة جعيتا.. ماذا أعلنت وزيرة السياحة مساء؟ (فيديو)
Lebanon 24
05-11-2025
|
16:26
A-
A+
نشرت
وزارة السياحة
عبر حسابها على "
انستغرام
"، مقطع فيديو للوزير
لورا لحود
الخازن
تحدثت فيه عن قضية الحفل الذي أقيم في مغارة
جعيتا
والضجة التي نتجت عنه إثر ذلك.
وذكرت الخازن أن جعيتا هي أحد أهم معالم الطبيعة، مشيرة إلى أنها "كانت في زيارة إلى
لندن
حيث يشارك
لبنان
في أكبر معرضٍ سياحي، وذلك حينما حصلت مسألة الحفل".
وأوضحت الخازن أن وزارة السياحة لم تتلق أي كتاب خطيّ بشأن مسألة إقامة الحفل، لافتة إلى أن الوزارة أيضاً لم تُعطِ أي مواقفة رسمية له، وأضافت: "لقد تم توجيه كتاب إنذار رسمي طلبنا فيه الالتزام بكافة الشروط التي تمنع استخدام المواقع العامة من دون أي ترخيص مُسبق".
وأعلنت الخازن إقفال مغارة جعيتا بشكلٍ موقت وتشكيل لجنة خبراء للكشف عن أي ضرر لحق بالمغارة بسبب الحفل، معلنة أن "الوزارة تضع كافة إمكانياتها بتصرف التحقيق الذي تم فتحه بشأن ما حصل في المغارة".
