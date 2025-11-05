Advertisement

لبنان

آخر تقرير أميركي عن عون و"حزب الله".. ماذا أعلن؟

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:33
نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية (FDD) تحدث فيه عن مسألة التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وارتباط ذلك بوضع "حزب الله" داخل لبنان.
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أعاد التذكير بكلام رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال إنَّه "لا خيار أمام لبنان سوى الدخول في محادثاتٍ مع إسرائيل لكسر دائرة الحرب"، وهي خطوة أشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم الاتفاق عليها مع حليف حزب الله، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق التقرير.


وذكر التقرير أنّ "موقف عون يُعدُّ جديراً بالثناء، لكن حزب الله سيستخدم هذه المحادثات غطاءً لإعادة تسليح نفسه والاستعداد لجولة أخرى من القتال، بدلاً من إنهاء الحرب"، وأضاف: "لنُعطي عون حقه، فهو أول رئيس يجعل من الحوار مع إسرائيل محور سياسته الخارجية، والآن يأتي الجزء الأصعب".


وتابع: "تتطلب المحادثات مع إسرائيل جدول أعمال وهدفاً. بموجب المقترحات الحالية، سينضم خبراء فنيون مدنيون لبنانيون إلى اللجنة الخماسية التي تضم جيوش لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة. لقد شُكِّلت اللجنة في تشرين الثاني 2024، عندما وقّع لبنان وإسرائيل قانون وقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب التي شنّها حزب الله على إسرائيل قبل عام. كان هدف هذه اللجنة الإشراف على آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينصُّ على نزع سلاح حزب الله في كل أنحاء لبنان. ومنذ ذلك الحين، عُرفت اللجنة باسم الآلية أو الميكانيزم".


واستكمل: "يسعى لبنان الآن إلى ضمّ خبراء فنيين مدنيين إلى ضباطه العسكريين في اللجنة، على افتراض أن هؤلاء الخبراء قادرون على ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، علماً أنه في العام 2022، اتفق وفدٌ لبناني مماثل من ضباط عسكريين وشخصيات مدنيّة على ترسيم الحدود البحرية عام 2022".


وأضاف: "مع ترسيم الحدود، ستُحصر القضايا الخلافية المتبقية بين الجانبين في نزع سلاح حزب الله المُعلّق، وانسحاب إسرائيل من 5 تلال لبنانية، وإطلاق سراح مقاتلي حزب الله. خلال اجتماع مع آلية الرصد والتقييم الأسبوع الماضي،  صرّح المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس بأنّ نزع سلاح حزب الله يجب أن يُنجز بنهاية هذا العام. وفي بيانٍ صدر الأسبوع الماضي، دعت آلية الرصد والتقييم إلى نزع سلاح حزب الله في نهاية هذا العام".


وقال: "يبدو لبنان وإسرائيل في طريقهما نحو السلام، لكن في الواقع، ليس الأمر كذلك. يبدو حزب الله وبري منفتحين على مبادرة عون، على أمل استغلال المحادثات على الأرجح لإخراج الولايات المتحدة وإسرائيل من حساباتهما. بذلك، قد يفلت لبنان من تطبيق القرار 1701، مما يسمح لحزب الله بالاحتفاظ بسلاحه، بينما ستبقى سيادة الدولة مُعرّضة للخطر".


ورأى التقرير أنه "من المرجح أن يحاول حزب الله الاختباء وراء محادثات عون مع إسرائيل للقيام بإعادة تسليحه وتنظيم نفسه والتحضير لجولة أخرى من الحرب"، وأضاف: "لا ينبغي أن تُغيّر مناورات حزب الله من خطوة عون المهمة بدعمه للمحادثات مع إسرائيل. لقد قال عون لمجموعة من الزوار إن هناك 3 مسارات في العلاقات الخارجية: الحرب، والاقتصاد، والدبلوماسية. بما أن الحرب مع إسرائيل لم تُثمر، فماذا بعد؟ جادل عون بأن الحروب تنتهي دائماً بالمحادثات، والمفاوضات عادةً ما تكون بين الأعداء، لا بين الأصدقاء أو الحلفاء".


وتابع: "منذ انتخابه قبل عام تقريباً، سلك عون بعض الطرق الخاطئة، لكنه كان شجاعاً بما يكفي ليذهب إلى حيث لم يسبقه أحد، مخاطراً بصدقينه السياسية، وربما بحياته، مراهناً على إنهاء الحرب مع إسرائيل عبر المفاوضات".
 

وختم: "إنّ سعي عون لإجراء محادثات مع إسرائيل يعني أن لبنان قد وضع نفسه أخيراً على المسار الصحيح".

المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

نبيه بري

الجمهوري

إسرائيل

ترجمة "لبنان 24"

من نحن
