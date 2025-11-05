بفارق بسيط.. "الحكمة" يخسر أمام "غوركان الإيراني" ضمن افتتاح "وصل"

Advertisement

خسر على أرضه أمام غوركان بنتيجة 92-96، في المباراة التي جرت مساء اليوم في قاعة النادي الرياضي ، ضمن افتتاح تصفيات منطقة غرب من أبطال غرب آسيا "وصل"، بإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة.وانتهت فترات المباراة على الشكل الآتي: 29-26، 45-50، 67-73، 92-96.وبهذه النتيجة، يستمر الحكمة في عجزه عن تحقيق أي فوز على الفرق في المسابقة حتى الآن.وتتواصل المنافسات غدًا، حيث يلتقي الرياضي بيروت مع الوحدة السوري عند الساعة الخامسة والربع مساءً في مجمع نوفل – زوق مكايل.