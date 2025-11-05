Advertisement

لبنان

بفارق بسيط.. "الحكمة" يخسر أمام "غوركان الإيراني" ضمن افتتاح "وصل"

Lebanon 24
05-11-2025 | 17:05
خسر الحكمة بيروت على أرضه أمام غوركان الإيراني بنتيجة 92-96، في المباراة التي جرت مساء اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير، ضمن افتتاح تصفيات منطقة غرب آسيا من دوري أبطال غرب آسيا "وصل"، بإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة.
وانتهت فترات المباراة على الشكل الآتي: 29-26، 45-50، 67-73، 92-96.

وبهذه النتيجة، يستمر الحكمة في عجزه عن تحقيق أي فوز على الفرق الإيرانية في المسابقة حتى الآن.

وتتواصل المنافسات غدًا، حيث يلتقي الرياضي بيروت مع الوحدة السوري عند الساعة الخامسة والربع مساءً في مجمع نهاد نوفل – زوق مكايل.
 
